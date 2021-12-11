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青銀共組歌仔戲班廟藝傳「埕」 演出屬於在地的故事

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣文化基金會藝術下鄉活動前進大林鎮三和里，由社區長輩與三和國小學生共組50人歌仔戲團，演出屬於自己在地的故事。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣文化基金會藝術下鄉活動前進大林鎮三和里，由社區長輩與三和國小學生共組50人歌仔戲團，演出屬於自己在地的故事。記者莊祖銘／攝影

嘉義縣文化基金會「藝術下鄉」前進大林鎮，首次結合傳統歌仔戲，由三和社區長輩、三和國小學生共組50人歌仔戲班，今天下午在大林鎮鎮安宮前廣場「廟藝傳埕」大型公演，融入現代劇手法，上演在地故事。

這次歌仔戲公演，遵循傳統從獅陣迎賓、迎接獅頭入廟、酬神、扮仙等流程都不馬虎，由縣長翁章梁扮演爐主，廟方組舞獅團熱烈歡迎，接著社區和學校學員扮仙演出三仙齊賀壽、醉八仙過海、跳加官等戲碼。

嘉縣文化基金會執行長陳尚庸說，此次藝術下鄉邀請緣龍戲坊團長江明龍每星期3小時，連續3個月上課，今下午成果展將野外台戲在大林三和里水碓鎮安宮重現，翁章梁和議員許有疆、明華里長江志明等參與，眾人也被詼諧的劇情逗得樂不可支。

江明龍說，3個月的課程，長輩和孩子們從基礎的生、旦、淨、丑搬戲手勢和發音練習，融入跨界語言演出，更加入落地掃、陣頭等在地廟口文化，許多長輩常無法記清台詞，「每個禮拜都要重新排練一次」。

但，「重要的是過程當中的陪伴」，江明龍說，社區長輩平均年齡都超過70歲，當穿起戲服後，整個人都容光煥發、神采奕奕；緣龍戲坊將藝術帶到社區，發揚傳統文化，也是此次藝術下鄉最主要的目的。

活動最後劇組成員演唱「三和之歌」，江明龍說，這是以歌仔戲曲調「狀元樓」為基底，結合地名與學校特色，編創「四句聯」歌詞，完成「三和社區之歌」，讓長輩找回家鄉記憶，也讓孩子認識自己的故鄉。

嘉義縣文化基金會藝術下鄉活動前進大林鎮三和里，由社區長輩與三和國小學生共組50人歌仔戲團，演出屬於自己在地的故事。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣文化基金會藝術下鄉活動前進大林鎮三和里，由社區長輩與三和國小學生共組50人歌仔戲團，演出屬於自己在地的故事。記者莊祖銘／攝影
嘉義縣文化基金會藝術下鄉活動前進大林鎮三和里，由社區長輩與三和國小學生共組50人歌仔戲團，演出屬於自己在地的故事。圖／嘉義縣文化基金會提供
嘉義縣文化基金會藝術下鄉活動前進大林鎮三和里，由社區長輩與三和國小學生共組50人歌仔戲團，演出屬於自己在地的故事。圖／嘉義縣文化基金會提供

歌仔戲 翁章梁 八仙

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