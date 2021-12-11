顏思齊故事首部曲池畔開演 戶外歌劇觀眾賞心悅目

一場風與詩競逐的歌劇，今天在北港滯洪池畔上演，以氣勢磅礡的戶外劇場，揭開雲林顏思齊3部曲系列故事，由雲劇團擔綱演出，透過戲劇、舞蹈、歌唱及饒舌創意組合，帶領觀眾重回400年前的歷史現場，感受17世紀大航海時代的史詩，壯麗又浪漫。

雲林縣府主辦的「流動藝術饗宴雲林3部曲」音樂劇，首部曲「顏思齊-風起」今天在風景秀麗的北港滯洪池開演，冬陽暖風中，顏思齊航海故事，在池畔琴樂中拉開序幕，風起揚帆，波光粼粼，演員揚唱著顏家軍的航海情懷，以詩訴情，幾許浪漫和憂愁，帶給觀眾不凡的視覺享受。

「在湖畔看歌劇還是人生頭一遭！」許多觀眾在風聲夾雜樂曲中，欣賞難得一見的戶外歌劇，別有一番情趣。縣長張麗善也說，歌劇傳遞顏思齊勇敢冒險的航海精神，的確很療癒，讓民眾用全新的角度認識大航海時代的歷史，尤其歌劇選在水塘邊演出，有風有詩，更有臨場感，貼近了顏思齊，是一場別開生面的演出。

文觀處長陳璧君說，「1621大航海時代顏思齊」系列策展，讓大家認識400年前台灣的生活樣貌，並以流動藝術三部曲音樂劇來呈現顏史，首部曲「顏思齊-風起」以生動活潑的歌舞劇，闡釋大海航時代的冒險故事。

雲劇團匠心獨運從編曲、配樂到演出，以英雄回首、浪跡日本、生死與共、風中大旗、初創天地5個劇目，演活了顏思齊的浪漫情懷，以詩寄情，眷顧28名弟兄來台墾荒的手足情義，引領大家走進17世紀倭寇海盜橫行的航海墾荒時代。