兒童舞劇「小紅帽狂想曲」超萌登場 台南勞工眷屬同樂

台南市勞工局為提倡勞工朋友正當休閒活動，今天下午3點在新營文化中心舉辦110年度勞工休閒系列活動-兒童舞劇「小紅帽狂想曲」，邀請藝姿舞集表演，讓勞工朋友及眷屬共度周末下午，也拉近親子感情。

這次演出「小紅帽狂想曲」劇情，敘述小紅帽在探望外婆的路上碰到了諸多誘惑，在這奇異的歷險中，她遇見鐵扇公主、守護神及邪惡的大野狼，也經歷了許多刺激有趣的事，是一趟驚奇且有趣的旅程。內容生動有趣且富含教育意義，期能達到寓教於樂的目的。

勞工局長王鑫基表示，看到這麼多的勞工朋友一家大小一起來看舞劇演出，內心覺得非常開心！在演出前還舉辦有獎徵答活動，透過問答加強勞工朋友建立「工作安全、安全工作」的預防意識及降低職業災害的發生及宣導，也讓大家知道倘若不幸發生職災，本局職災個管員可協助職災勞工保障權益。