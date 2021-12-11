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身障者化身友善城市設計家 改造20家店家

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
與會人員大合照。圖／嘉義市政府提供
與會人員大合照。圖／嘉義市政府提供

嘉義市政府培訓20名不同類型的身障者擔任「友善特派員」到店家體驗用餐服務、環境，經過5個多月走訪127家店家，今天舉行成果展，身障者成為友善城市設計家，改造20家友善店家。市長黃敏惠表示，經過幾個月的培訓與溝通協調，就是要打造讓每位人士都有相同權利可以走出來的城市。

嘉義市脊髓損傷者協會理事長林育生指出，常見店門口有階梯，坐輪椅不方便進入、沒有適合聽視障者菜單等等。他共訪查7間店家，其實店家並非不友善，而是不知道如何提供服務給身障者，透過這次活動，店家就知道可以提供那些友善空間、服務。

社會處表示，這次活動讓大眾看見「身心障礙者」如何成為友善城市設計師，更看見餐飲、消費、觀光和服務業者攜手跨領域合作，共推城市的創新改變。

「友善在嘉，愛我+1」計畫，培訓20名不同類別的身障者擔任「友善特派員」，到127店家用餐消費體驗，改造嘉市20家特色友善店家；創意發表「人行通道、等候區以及包裝台」友善好服務，更結合科技改造為視力不便者和家人創造「點字／語音菜單、觸摸式消防逃生避難圖、還有視障者語音導覽體驗活動」等，今天在長青園舉辦為期9天成果展。

友善店家授證20家名單：耐斯廣場、立川黃金鍋嘉義店、惠明視障按摩養生會館、侍悟丸迴轉壽司、墨哥慢速食、草行居-諸羅蔬食、樂檸漢堡、東來寶不老鮮雞湯、鄭抄手川菜館、卡早起晨、台灣魯肉飯、春禾人文生活館、愛木村觀光工廠、家樂福超市-嘉義仁愛店、POPO'S婆婆輕飲食、東門小捲麵線、小原婚宴餐廳、熊富手打烏龍麵館、滿福樓婚宴廣場、Sunny Queen 陽光皇后。

市長黃敏惠（右）與社會處長林家緯開心舉起獎盃。圖／嘉義市政府提供
市長黃敏惠（右）與社會處長林家緯開心舉起獎盃。圖／嘉義市政府提供

身障者 嘉義 視障

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