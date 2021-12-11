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嘉大數位農耕SOP造福農民 雲林首批美生菜裝櫃外銷

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
嘉義大學團隊以數位耕作輔導的第一批蘋果美生菜相當成功，品質佳產量好。記者蔡維斌／翻攝
嘉義大學團隊以數位耕作輔導的第一批蘋果美生菜相當成功，品質佳產量好。記者蔡維斌／翻攝

義大學數位化農耕團隊進駐雲林二崙鄉輔導農民「數位轉型」，短短一個多月，第一季以數位管理法種植產出的蘋果美生菜相當成功，不但肥料減半，降低成本節省人力，所培育的美生菜脆度口感和菜香都遠比慣行農法來得好，今年第一批外銷日本的美生菜今天裝櫃，農民喜形於色。

為提升農產外銷競爭力，嘉義大學和土耳其國際驗證單位（AGFOCERT）合作，將耕作、田間管理、施肥防病到外銷通路，建構一套符合國際驗證標準的SOP管理系統，今年10月間在雲林縣二崙鄉大庄果菜生產合作社輔導實驗，成效極佳，疫情期間仍可保有穩定的出口量。

該團隊數位經理張盟岡指出，為讓國內農產更能符合國際食安驗證標準降低不合格率，該團隊建立完整的數據分析，包括無人機噴藥及農藥殘留質譜快篩完成一套可行參數供農民參考，不但可符合外銷驗證標準，更大幅降低資材、人力成本，為台灣農產建立具體可行的數位轉型模板，樹立標竿。

張盟岡說，時下缺工嚴重，這套系統可讓肥料減半，減少人力施肥，再以氣候換算肥料和水分使用，可加速生長讓原本1個月才可採收的美生菜縮短為20天，種出的菜脆度佳更具口感且菜香濃郁。

數位栽種的第一批美生菜最近開始採收，並將預計久銷日本20貨櫃約160公噸，這也是本季首批外銷的美生菜，目前市面美生菜每公斤約30元，價格不差，大庄果菜生產合作社主席鍾秋田開心表示，能與嘉義大學合作社擁有全球良好農業規範系統管理，從耕作到採收降低成本，品質和產量更加穩定，同時取得國際市場門票，立足全球，受益良多。

該團隊並與彰化二林青農張鴻喜合作，將產、製、儲、銷進行數位化，使得所種的蘋果絲瓜外銷供貨量相較去年提升3倍，使這套優化農作系統再獲肯定。

天剛破曉，嘉義大學團隊就下田幫忙農民採收檢測，記錄成資料供作農民後續栽種的參考，相當用心。記者蔡維斌／翻攝
天剛破曉，嘉義大學團隊就下田幫忙農民採收檢測，記錄成資料供作農民後續栽種的參考，相當用心。記者蔡維斌／翻攝
由嘉義大學數位農耕團隊輔導的雲林縣第一批蘋果美生菜，農民忙著裝箱將外銷日本，農民忙著裝箱。記者蔡維斌／攝影
由嘉義大學數位農耕團隊輔導的雲林縣第一批蘋果美生菜，農民忙著裝箱將外銷日本，農民忙著裝箱。記者蔡維斌／攝影
由嘉義大學數位農耕團隊輔導的雲林縣第一批蘋果美生菜將外銷日本，採收前，團隊再對美生菜用心檢測。記者蔡維斌／翻攝
由嘉義大學數位農耕團隊輔導的雲林縣第一批蘋果美生菜將外銷日本，採收前，團隊再對美生菜用心檢測。記者蔡維斌／翻攝
嘉大團隊每7天進行一次蔬菜實驗室品質測定，建立完善的數位轉型系統，大大提升農作質量和競爭力。記者蔡維斌／翻攝
嘉大團隊每7天進行一次蔬菜實驗室品質測定，建立完善的數位轉型系統，大大提升農作質量和競爭力。記者蔡維斌／翻攝
由嘉義大學數位農耕團隊輔導的雲林縣第一批蘋果美生菜，採收前每天仍到菜田檢測記錄，十分用心。記者蔡維斌／翻攝
由嘉義大學數位農耕團隊輔導的雲林縣第一批蘋果美生菜，採收前每天仍到菜田檢測記錄，十分用心。記者蔡維斌／翻攝
由嘉義大學數位農耕團隊輔導的雲林縣第一批蘋果美生菜裝櫃將外銷日本。記者蔡維斌／攝影
由嘉義大學數位農耕團隊輔導的雲林縣第一批蘋果美生菜裝櫃將外銷日本。記者蔡維斌／攝影

農民 義大 嘉義

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