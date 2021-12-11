嘉大數位農耕SOP造福農民 雲林首批美生菜裝櫃外銷

嘉義大學數位化農耕團隊進駐雲林二崙鄉輔導農民「數位轉型」，短短一個多月，第一季以數位管理法種植產出的蘋果美生菜相當成功，不但肥料減半，降低成本節省人力，所培育的美生菜脆度口感和菜香都遠比慣行農法來得好，今年第一批外銷日本的美生菜今天裝櫃，農民喜形於色。

為提升農產外銷競爭力，嘉義大學和土耳其國際驗證單位（AGFOCERT）合作，將耕作、田間管理、施肥防病到外銷通路，建構一套符合國際驗證標準的SOP管理系統，今年10月間在雲林縣二崙鄉大庄果菜生產合作社輔導實驗，成效極佳，疫情期間仍可保有穩定的出口量。

該團隊數位經理張盟岡指出，為讓國內農產更能符合國際食安驗證標準降低不合格率，該團隊建立完整的數據分析，包括無人機噴藥及農藥殘留質譜快篩完成一套可行參數供農民參考，不但可符合外銷驗證標準，更大幅降低資材、人力成本，為台灣農產建立具體可行的數位轉型模板，樹立標竿。

張盟岡說，時下缺工嚴重，這套系統可讓肥料減半，減少人力施肥，再以氣候換算肥料和水分使用，可加速生長讓原本1個月才可採收的美生菜縮短為20天，種出的菜脆度佳更具口感且菜香濃郁。

數位栽種的第一批美生菜最近開始採收，並將預計久銷日本20貨櫃約160公噸，這也是本季首批外銷的美生菜，目前市面美生菜每公斤約30元，價格不差，大庄果菜生產合作社主席鍾秋田開心表示，能與嘉義大學合作社擁有全球良好農業規範系統管理，從耕作到採收降低成本，品質和產量更加穩定，同時取得國際市場門票，立足全球，受益良多。