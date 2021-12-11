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再增兩例Omicron個案！自英、美入境「打過二劑BNT」

台南歸仁推美食外交 帶外國人騎單車遊景點嘗巷弄美食

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南歸仁推美食外交，帶外國人騎單車遊景點嘗巷弄美食。圖／歸仁區公所提供
台南歸仁推美食外交，帶外國人騎單車遊景點嘗巷弄美食。圖／歸仁區公所提供

台南市歸仁區公所今天在歸仁仁壽宮舉辦「2021 外國人騎 Be-bike 遊歸仁、吃美食活動」， 邀請居住歸仁的外籍住民參加，騎自行車享受歸仁在地風光，品嘗眾多在地美食，希望加強外國住民在地連結。

歸仁區公所推動在地美食觀光，今天請到市長黃偉哲太太劉育菁與區長魏文貴一同帶領12名住歸仁的外國人品嘗巷弄小吃，提升歸仁美食能見度，要讓在地好味道揚名國際。

魏文貴表示，為推廣歸仁在地好味道，特別規畫舉辦美食行銷三部曲系列活動，首部曲結合「我在歸仁的大小事社團」 辦理歸仁美食推薦抽好禮等活動。這次推動美食行銷二部曲活動，帶領歸仁外籍住民至「琉球海鮮城」、「肯牛城牛肉湯」、「歸仁黑輪」等食品衛生安全合格店家，品嘗豬腳麵線、牛肉湯及炸甜不辣等道地美食， 並參觀歸仁重要文化景點仁壽宮，藉由文化體驗及美食品嘗，讓外籍住民融入歸仁生活圈，推動歸仁美食外交，將歸仁美食行銷至國際。

魏文貴說，歸仁除市府設置 T-bike「歸仁區公所站」、「高鐵台南站」、「陽明交通大學(台南校區)站」3站外，公所已爭取在「歸仁美學館」、「仁壽宮」、 「七甲花卉區」、「歸仁體育公園」「台糖綠能循環住宅」、「高鐵站區」、 「長榮大學台鐵站」等七處設置 Be-Bike 共享電動單車站點陸續增設中。歸仁旅遊多了一項新選擇，歡迎大家來歸仁騎單車吃美食， 歡度美好的假期。

台南歸仁推美食外交，帶外國人騎單車遊景點嘗巷弄美食。圖／歸仁區公所提供
台南歸仁推美食外交，帶外國人騎單車遊景點嘗巷弄美食。圖／歸仁區公所提供
台南歸仁推美食外交，帶外國人騎單車遊景點嘗巷弄美食。圖／歸仁區公所提供
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台南歸仁推美食外交，帶外國人騎單車遊景點嘗巷弄美食。圖／歸仁區公所提供
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台南歸仁推美食外交，帶外國人騎單車遊景點嘗巷弄美食。圖／歸仁區公所提供
台南歸仁推美食外交，帶外國人騎單車遊景點嘗巷弄美食。圖／歸仁區公所提供
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