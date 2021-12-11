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影／台南北門貧脊鹽分土地農民用心種出「爆甜」洋香瓜

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南北門區農會洋香瓜競賽，郭明佩（右）連5年包辦網紋綠肉組冠軍，左為今年網紋紅肉組冠軍郭寶結。記者吳淑玲／攝影
台南北門區農會洋香瓜競賽，郭明佩（右）連5年包辦網紋綠肉組冠軍，左為今年網紋紅肉組冠軍郭寶結。記者吳淑玲／攝影

台南北門HARU洋香瓜產業文化活動，今天在水晶教堂園區登場。北門區農會以「HARU」作為洋香瓜品牌推廣，且為鼓勵農友提高種植品質，第5年辦理洋香瓜評鑑，農友郭明佩連奪5年包辦網紋綠肉冠軍，青農郭寶結今年首度奪下網紋紅肉冠軍，冠軍洋香瓜甜度都達到19度「爆甜」。

郭明佩原是西點麵包師傅，20多年前返鄉接下父親的洋香瓜田，郭寶結曾從事養殖業，10多年才返鄉種洋香瓜，洋香瓜一般13度就很好吃，15度就甜滋滋，得獎洋香瓜可用爆甜形容，郭明佩和郭寶結是堂兄弟，郭寶結說很感謝郭明佩的指導，不吝分享種植技術，提升洋香瓜品質，兩人奪冠軍的共同感言是「用心」，每株只留1、2顆用心照顧。

北門區農會總幹事洪明農以「HARU」作為洋香瓜品牌推廣，他說錦湖地區不只是土壤合適種洋香瓜，更重要的是農民用心照顧，每次經過看到農民蹲在田裡忙祿都非常感動。今年也研發洋香瓜冰棒新商品，一支20元可吃到洋香瓜的清甜。

農業局副局長陳雍杰今天出席表示，台南市洋香瓜種植面積約1038公頃，為全台第一，其中北門區種植面積約88公頃，是南市的大宗產區。北門洋香瓜多種植於錦湖地區，因鄰海鹽地性質，且日夜溫差大，並以隧道式栽種，培育的洋香瓜外觀漂亮、果肉厚實。

今年洋香瓜競賽共有綠肉12組、紅肉14組參賽，綠肉組冠軍郭明佩、亞軍郭永昌、郭寶結、季軍陳國庸、陳國泰、陳江賜；紅肉組冠軍郭寶結，亞軍郭明佩、郭慶合 季軍郭寶樹、陳國泰、陳江賜。

農會表示今年產量比去年成長3成，價格也比去年好，拍賣價平均每台斤60元，越靠近農曆春節送禮旺季價格會再調漲，北門農會「HARU」洋香瓜禮盒分紅肉卡蜜拉2顆780元，及綠肉旺華700元，運費另加120元，訂購可電（06） 7862004分機47邱小姐。

台南北門區農會洋香瓜競賽得獎農友。記者吳淑玲／攝影
台南北門區農會洋香瓜競賽得獎農友。記者吳淑玲／攝影
台南北門區農會洋香瓜競賽，青農郭寶結夫妻今年拿到網紋紅肉組冠軍，在台上開心領獎。記者吳淑玲／攝影
台南北門區農會洋香瓜競賽，青農郭寶結夫妻今年拿到網紋紅肉組冠軍，在台上開心領獎。記者吳淑玲／攝影
台南北門區農會總幹事洪明農展示今年冠軍洋香瓜。記者吳淑玲／攝影
台南北門區農會總幹事洪明農展示今年冠軍洋香瓜。記者吳淑玲／攝影

北門 農會 農民

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