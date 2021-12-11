影／新郎「超豪華馬車隊」迎娶新娘：留給彼此難忘回憶

現代人辦婚禮饒富創意，嘉義縣六腳鄉新人蘇吉龍、洪于惠今上午舉辦婚禮，「馬車迎娶」超吸睛，新郎官蘇吉龍說，因爲雙方家住不遠，想辦一個不一樣的婚禮，就決定以馬車迎娶，留給彼此難忘的回憶。

蘇吉龍跟洪于惠兩人是國小同學，某次同學會後開始有進一步互動，愛情長跑10年後決定結婚。兩人恰好住隔壁村莊而已，雙方評估若以坐馬車方式迎娶，距離不會太遠，也比較熱鬧喜氣，蘇吉龍說，整題籌備時間差不多1個月。

除馬車迎娶儀式外，高爾夫球車、協力車也來助陣，浩浩蕩蕩的「車隊」吸引親朋好友駐足拍照，村中長輩也被吸引過來，對浩大的陣容讚不絕口。