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阿堂鹹粥漲到200元惹議！假日人潮曝光...塞到店外圓環堵塞

聯合新聞網 / 綜合報導
台南知名小吃「阿堂鹹粥」漲價，魚肚、魚皮鹹粥從180元漲到200元。圖中價目表為2008年價格。圖／聯合報系資料照片
台南知名小吃「阿堂鹹粥」漲價，魚肚、魚皮鹹粥從180元漲到200元。圖中價目表為2008年價格。圖／聯合報系資料照片

台南名店「阿堂鹹粥」因調漲熱門商品售價，在網路上戰得沸沸揚揚，網友反彈只是一碗粥就要200元實在貴得離譜，不過也有人力挺，表示嫌太貴還有其他選擇，不過在話題延燒的第一個假日，阿堂鹹粥仍然人潮爆滿，有不少觀光客仍來拍照用餐，店面外頭圓環一度堵塞。

阿堂鹹粥店面位於中西區小西腳路口，是台南的老字號美食小吃，營業時間為清晨5點到中午12點30分，但生意好到有時候還沒到中午就已經賣光打烊。

11月時店家在臉書公告調整售價，新的價目表有幾樣熱門商品都調漲，像是魚皮、魚肚、魚腸鹹粥從新台幣180元漲到200元，其他如土魠魚粥、虱目魚粥、湯品等也調漲10元至20元不等，引起網路熱議，許多人出來喊「太貴」，更有人前往留言洗版刷負評。

根據「三立新聞網」報導，面對話題延燒的第一個假日，今天早上阿堂鹹粥仍是人潮爆滿，不受漲價影響，店內坐滿了客人，店員圓環更是一度堵塞，熱情的客人則表示阿堂鹹粥料多實在，就算漲到200元也會繼續用行動支持。

阿堂鹹粥於6日在臉書仍說，因為原物料高漲、稅金漲，老闆表示做人基本良心要有，做生意更要有良心，食材品質是自我要求，堅持用新鮮食材，是拚信用拚品質，不過這番言論仍無法平息戰火，對此，阿堂鹹粥至今並沒有更新的回應。

阿堂鹹粥

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