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去太平雲梯玩順便打疫苗 指定莫德納再送百元禮券

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣政府衛生局今天上午於梅山鄉知名景點太平雲梯設接種站，共11人施打。圖／梅山鄉衛生所主任曾文宏提供
嘉義縣政府衛生局今天上午於梅山鄉知名景點太平雲梯設接種站，共11人施打。圖／梅山鄉衛生所主任曾文宏提供

嘉義縣政府加速疫苗施打覆蓋率，繼日前設置「全台最高海拔」阿里山火車站接種站，衛生局宣布今將在縣內熱門景點太平雲梯設置接種站，以百元禮券和免費咖啡兌換券為誘因，鼓勵縣民和遊客施打疫苗。

嘉縣府衛生局表示，今天上午9至12時於梅山鄉太平雲梯設接種站；12月18日上午7點到12點、19日上午8點30分到11點30分、下午1點到4點，將分別於阿里山火車站、布袋魚市場和東石漁人碼頭開設接種站，只要指定接種莫德納疫苗就送出百元超市禮券。

梅山鄉衛生所主任曾文宏說，今天太平雲梯接種站共計17人接種莫德納疫苗，其中大多為攤商和瑞峰、太和等在地居民，僅2名遊客施打疫苗；多數遊客表示，已施打完第2劑，但仍對此政策表達肯定，認為相當便民。

縣府衛生局表示，周末嘉義縣各地出遊人潮多，在各景點設立接種站有望提升嘉義縣疫苗涵蓋率，目前嘉義縣第1劑疫苗涵蓋率已76.8%，第2劑約60%，距離全縣7成覆蓋率目標還差約6萬人。

春節將至，衛生局也呼籲18歲以上未曾施打COVID-19疫苗，或者符合接種莫德納第2劑民眾，盡速洽各地衛生所接種，完整接種2劑疫苗，才能提高社區防護力。

嘉義縣政府衛生局於梅山鄉知名景點太平雲梯設接種站，鼓勵遊客和在地居民、攤商施打疫苗，提升整體防護力。圖／梅山鄉衛生所主任曾文宏提供
嘉義縣政府衛生局於梅山鄉知名景點太平雲梯設接種站，鼓勵遊客和在地居民、攤商施打疫苗，提升整體防護力。圖／梅山鄉衛生所主任曾文宏提供
嘉義縣政府將於縣內知名景點開設接種站，指定莫德納送百元禮券，提升整體覆蓋率。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府將於縣內知名景點開設接種站，指定莫德納送百元禮券，提升整體覆蓋率。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣政府衛生局於梅山鄉知名景點太平雲梯設接種站，鼓勵遊客和在地居民、攤商施打疫苗，提升整體防護力。圖／梅山鄉衛生所主任曾文宏提供
嘉義縣政府衛生局於梅山鄉知名景點太平雲梯設接種站，鼓勵遊客和在地居民、攤商施打疫苗，提升整體防護力。圖／梅山鄉衛生所主任曾文宏提供

衛生局 疫苗 嘉義 莫德納 禮券

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