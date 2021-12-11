快訊

誇張！紐西蘭男子收錢「代打疫苗」 一天內竟打了10劑

台大打莫德納慘變「禿頭少女」 她控求助無門：都在踢皮球

聽新聞
test
0:00 / 0:00

會一直發下去！南紡董座連11年回北門故鄉發冬令慰問金

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
侯永都基金會由台南紡織總裁侯博明今天回到故鄉北門區二重港仁安宮發放北門、學甲、將軍三區冬令慰問金共2421人。記者吳淑玲／攝影
侯永都基金會由台南紡織總裁侯博明今天回到故鄉北門區二重港仁安宮發放北門、學甲、將軍三區冬令慰問金共2421人。記者吳淑玲／攝影

財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會秉持飲水思源的精神，今年連續11年回到故鄉北門區的二重港仁安宮，由台南紡購物中心董事長侯博明回郷發放北門、將軍、學甲3區在地弱勢鄉親發放冬令慰問金，當天共發出534萬元慰問金，合計共有2421位弱勢民眾受惠，侯博明表示還會一直發下去。

今天早上10點，侯博明等人攜手關懷慰問在地鄉親，受到大批鄉親熱烈響應。侯博明表示希望藉此拋磚引玉，全台企業都能響應，在冬天發放慰問金，讓弱勢族群感受到溫暖。

侯博明表示，為了傳承祖父侯雨利、父親侯永都飲水思源的精神，侯永都社會福利慈善事業基金會自2011年起，每年12月都會在北門區舉辦冬令慰問活動，11年以來，基金會已發放冬令救濟金4306萬元，受益人次高達1萬8619人次，基金會平時也著手處理急難救助案件，歷年累計的救助善款約1139萬元，受益人次約為1210人次，希望藉著實質的關懷與救助，幫助弱勢民眾渡過難關。

基金會平時也積極投入公益活動，今年分別在春、秋季兩季花費12萬元發放平安米，端午節及重陽節則發放敬老金共10萬元，平日更是投入急難救助活動，光是今年前10個月便發放善款69萬元，同時還贊助北門區文山國小兒童福利30萬元，以及捐出500萬元協助辦理宗教慈善救濟事務。

侯永都基金會由侯博明三兄弟捐贈統一企業、環球水泥股票而創立，以紀念其父侯永都先生遺愛人間，基金會自民國78年創立以來，單就其附屬單位永都藝術館而言，歷年發放善款累計高達2億3千萬，期間也捐給慈善社福單位共27部車輛。

侯永都基金會由台南紡織總裁侯博明今天回到故鄉北門區二重港仁安宮發放北門、學甲、將軍三區冬令慰問金共2421人。記者吳淑玲／攝影
侯永都基金會由台南紡織總裁侯博明今天回到故鄉北門區二重港仁安宮發放北門、學甲、將軍三區冬令慰問金共2421人。記者吳淑玲／攝影
侯永都基金會由台南紡織總裁侯博明今天回到故鄉北門區二重港仁安宮發放北門、學甲、將軍三區冬令慰問金共2421人。記者吳淑玲／攝影
侯永都基金會由台南紡織總裁侯博明今天回到故鄉北門區二重港仁安宮發放北門、學甲、將軍三區冬令慰問金共2421人。記者吳淑玲／攝影
侯永都基金會由台南紡織總裁侯博明今天回到故鄉北門區二重港仁安宮發放北門、學甲、將軍三區冬令慰問金共2421人。記者吳淑玲／攝影
侯永都基金會由台南紡織總裁侯博明今天回到故鄉北門區二重港仁安宮發放北門、學甲、將軍三區冬令慰問金共2421人。記者吳淑玲／攝影

台南 南紡

延伸閱讀

南迴基金會三周年 台東縣南迴醫療照護服務計畫啟動

南迴診所111年中營運 「超人醫生」擔任主責醫師

多吃堅果、奶酪會導致骨折！？美國腎臟基金會提醒：高血磷是元凶！

北門仁安宮送暖206戶 北門等3區弱勢家庭受助

相關新聞

阿堂鹹粥漲到200元惹議！假日人潮曝光...塞到店外圓環堵塞

台南名店「阿堂鹹粥」因調漲熱門商品售價，在網路上戰得沸沸揚揚，網友反彈只是一碗粥就要200元實在貴得離譜，不過也有人力挺，表示嫌太貴還有其他選擇，不過在話題延燒的第一個假日，阿堂鹹粥仍然人潮爆滿，有不少觀光客仍來拍照用餐，店面外頭圓環一度堵塞。

祕境暴紅地方苦 憂停車亂象再現

祕境景點變成地方災難？台南市六甲區菁埔埤2千多棵落羽松，今年初吸引30萬人次的遊客造訪，因缺乏停車空間車輛亂停引發地方怨...

去太平雲梯玩順便打疫苗 指定莫德納再送百元禮券

嘉義縣政府加速疫苗施打覆蓋率，繼日前設置「全台最高海拔」阿里山火車站接種站，衛生局宣布今將在縣內熱門景點太平雲梯設置接種...

會一直發下去！南紡董座連11年回北門故鄉發冬令慰問金

財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會秉持飲水思源的精神，今年連續11年回到故鄉北門區的二重港仁安宮，由台南紡購物中心董事...

地震驗出海砂屋危險建築 台南東聖里活動中心重建啟用

台南市東區原關聖前甲社區活動中心在5年前206南台大震後，經安全勘驗認定為海砂屋危險建築，無法進行耐震補強，市府爭取前瞻...

台南推牛肉護照 享優惠換牛肉湯

台南牛肉文化節今天在善化啤酒觀光工廠登場，知名主廚郭主義與市長黃偉哲昨天一起製作牛肉料理，大秀國產牛肉美食，市府為配合振...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。