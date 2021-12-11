會一直發下去！南紡董座連11年回北門故鄉發冬令慰問金

財團法人侯永都社會福利慈善事業基金會秉持飲水思源的精神，今年連續11年回到故鄉北門區的二重港仁安宮，由台南紡購物中心董事長侯博明回郷發放北門、將軍、學甲3區在地弱勢鄉親發放冬令慰問金，當天共發出534萬元慰問金，合計共有2421位弱勢民眾受惠，侯博明表示還會一直發下去。

今天早上10點，侯博明等人攜手關懷慰問在地鄉親，受到大批鄉親熱烈響應。侯博明表示希望藉此拋磚引玉，全台企業都能響應，在冬天發放慰問金，讓弱勢族群感受到溫暖。

侯博明表示，為了傳承祖父侯雨利、父親侯永都飲水思源的精神，侯永都社會福利慈善事業基金會自2011年起，每年12月都會在北門區舉辦冬令慰問活動，11年以來，基金會已發放冬令救濟金4306萬元，受益人次高達1萬8619人次，基金會平時也著手處理急難救助案件，歷年累計的救助善款約1139萬元，受益人次約為1210人次，希望藉著實質的關懷與救助，幫助弱勢民眾渡過難關。

基金會平時也積極投入公益活動，今年分別在春、秋季兩季花費12萬元發放平安米，端午節及重陽節則發放敬老金共10萬元，平日更是投入急難救助活動，光是今年前10個月便發放善款69萬元，同時還贊助北門區文山國小兒童福利30萬元，以及捐出500萬元協助辦理宗教慈善救濟事務。