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地震驗出海砂屋危險建築 台南東聖里活動中心重建啟用

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市東區原關聖前甲社區活動中心拆除重建，改為東聖里活動中心，今天啟用。記者鄭維真／攝影
台南市東區原關聖前甲社區活動中心拆除重建，改為東聖里活動中心，今天啟用。記者鄭維真／攝影

台南市東區原關聖前甲社區活動中心在5年前206南台大震後，經安全勘驗認定為海砂屋危險建築，無法進行耐震補強，市府爭取前瞻經費挹注，拆除重建改為東聖里活動中心，今天啟用，地方居民開心地說「終於有自己的空間可以辦活動！」

市長黃偉哲表示，活動中心的招標過程不容易，很高興在建材大幅上漲的此時，能順利招標完工，期間也有賴鄰里的監工，活動中心啟用後，讓在地居民都能善加利用舒適方便的空間。

東區區公所指出，東聖里活動中心重建工程，不僅讓區里民眾引頸期待，也為南市府重大建設成果之一，歷經前任暨現任市長、議會的支持外，也獲內政部前瞻基礎建設計畫經費400萬元挹注，協助市府預算2100萬元，共2500萬元。活動中心啟用後，可以舉辦各式政令宣導活動、民間課程場地推廣使用，以及鄰里鄉親日常聚會等多功能用途。

「東聖里活動中心」原建物為「關聖前甲社區活動中心」，1982年興建完成，2016年206南台大震後，活動中心原建物經安全勘驗認定為海砂屋危險建築，無法再予耐震補強，市府進行原有建物拆除及重建，歷經2年終於完工。

台南市東區原關聖前甲社區活動中心拆除重建，改為東聖里活動中心，今天啟用。記者鄭維真／攝影
台南市東區原關聖前甲社區活動中心拆除重建，改為東聖里活動中心，今天啟用。記者鄭維真／攝影

南台大震 建築 海砂屋

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