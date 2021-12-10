嘉市性別平等論壇激盪好點子 打造性別友善城市

「2021性平繼續前行—嘉義市性別平等論壇」今日在嘉義市政府大禮堂展開，現場超過百位的政府機關、學校、醫院及民間社福團體參與，市府期待透過這次的論壇能進而拋磚引玉，將這樣的理念與實際作為透過公私部門的加入與協力，讓性平觀念及措施能實際輸送到每個市民。市長黃敏惠表示，以創新方式激盪出性平妙點子，把性別平等融入至各局處業務中推動。

市長黃敏惠表示，嘉義市向來重視性別平等，去年開始特別將「性別聯絡人」層級提高至局處副首長的位階，今年更是用心，局處透過團隊合作及外部專家學者提點，以創新方式激盪出性平妙點子，把性別平等融入至各局處業務推動重點；獨立性別平等辦公室，運籌帷幄統籌規劃市政的性別平等工作，讓各界看見市府各局處在推動性平的努力、展現照顧市民的決心。

論壇中各單位提出性平亮點計畫：警察局看見業務繁重警務人員兒少照顧議題，提出「幼兒照顧一起擔」計畫；地政處察覺繼承、拋棄繼承在性別統計上的差異，提出「繼承不再只重男輕女」走進社區宣導行動；環境保護局關心婦女肺部健康，提出「向肺部疾病汙染源說不」、社會處推動「性別尊重零暴力」等，每一項都與嘉義市民的生活息息相關。