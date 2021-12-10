嘉文化基金會藝術下鄉 青銀共譜「風吹樹下咱的故事」
嘉義縣文化基金會去年山區戲劇藝術下鄉獲好評，今年持續深入社區與校園扎根選在海區東石鄉開課，為期3個月的戲劇課程，由蔦菘社區長輩與港墘國小學生共同參與，阮劇團指導規劃一系列創意、觀察、交流課程，呈現出在地美學觀點與認同。
嘉義縣長翁章梁、縣文化基金會執行長陳尚雍、港墘國小校長劉妙珍等人今參與在港墘國小舉辦的成果公演，由嘉義在地阮劇團戲劇老師郭奕錡指導，引導社區長輩回溯屬於自己的故事，演出加入學生表演，共同創作屬於蔦菘社區「風吹樹下咱的故事」。
「風吹樹下咱的故事」由社區和港墘國小約25人演出30分鐘小短劇，以陪伴為主軸，從過去回憶到到凝聚社區信仰，最後長輩們「埋藏在衣櫃深處的那件衫」，隨著時光飛逝，有的衣服已褪色，有的穿不下，甚至破了好幾個洞，珍藏至今，偶爾還會拿出來話說當年。
郭奕錡說，藝術下鄉讓社區長輩與小朋友從戲劇課開始，從一開始先分開上課，由長輩挖掘、寫下自己的人生故事，再由阿公阿嬤與小朋友共同演出，鼓勵阿公、阿嬤書寫、表演屬於自己的生命故事。
陳尚雍說，社區大多為年長者，但每次上課從不缺席，練習過程中雖常忘詞，但把握每次上課機會，認真學習。101歲許吳笑阿嬤，手腳緩慢卻耳清目明，從沒接觸過的畫圖、說故事到簡短的演出，應證「活到老、學到老」的精神。
翁章梁說，嘉義縣文化基金會長年舉辦藝術下鄉活動，過程中讓孩子知道長輩過去的生活樣貌，長輩與孩子合作，共同完成一件事，「是一件具有意義的事」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言