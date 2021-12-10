國際木構專家座談 激盪木構發展趨勢
嘉義市立博物館「森林之嘉-現代木造建築特展」今天在AIT美國在台協會等協助舉辦國際木構專家座談會，以同步語音方式，讓更多人了解世界木構發展趨勢，提升台灣各界對木構發展之重要性與迫切性。
文化局表示，早期日治時期阿里山林業的開採，嘉義市就是台灣最重要木材集散地，累積豐沛相關木產業資源，後因國土保育政策，產業被迫轉型或暫時停頓。近年因應產學界多方努力與研發，集成材品質數量大幅提升，為木構造發展注入強大能量。
木材本來就是大自然的產物，具有環境永續、節能固碳等功能，此次跨出第一步辦理跨國的專家國際高峰會，未來將持續推動木業，從產業鏈、環境保育、人才培訓、教育等各個層面強化，讓更多的現代木建築在嘉義發生。
主持人台灣科技大學蔡孟廷副教授指出，透過AIT美國在台協會、Timberize Taiwan、APA美國工程木材協會共同合作，邀請國內的學界及業界代表出席與談外，更特別邀請美國Ascent建案營造商、波特蘭機場營造商及APA美國工程木材協會代表，透過視訊方式與會，分享美國木構建築的案例經驗及挑戰，也讓臺灣產官學界們討論當前困境與建議。
木構建築在世界各國逐漸受到重視，尤其在美國除了當前世界最高25層樓高密爾瓦基Ascent大樓外，即將波特蘭興建大型木構國際機場，都具有重要關鍵指標意義。在台灣、尤其是嘉義也具有豐沛的木產業能量與技術，透過更多的溝通與分享，掌握產業最新趨勢與發展，跨國性的產業合作是指日可待。
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