雲縣青年發聲平台上線了！「台灣欄神」陳奎儒任顧問

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣青年事務諮詢委員會今天啟動運作。記者陳苡葳／攝影
雲林縣青年事務諮詢委員會今天啟動運作。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府勞動暨青年事務發展處創辦「青年事務諮詢委員會」，今天啟動第一屆會務運作，縣長張麗善、勞青處長張世忠頒發聘書予18位青年委員，並邀「台灣欄神」陳奎儒擔任該會顧問，期盼委員與縣府雙向交流，提供多方面的青年意見，給予縣政發展策略及方向。

張麗善表示，勞工處今年3月改為勞動暨青年事務發展處，新成立青年事務發展科，整合青年資源發展相關政策，同時創辦青年事務諮詢委員會，徵召來自各地的雲林遊子擔任第一屆委員，參與會務運作及討論。

張麗善說，青年委員遴選作業，主要評估其專業背景及參與公共事務相關經歷，並針對縣政各項議題研析建議與論述能力等面向作為考量，依族群、性別、區域及在學、社會青年等平衡原則選出18人，任期2年，其中有農民、學生等對象。

就讀高中二年級的青年委員張冠智、蘇柏任，均出身自大埤鄉。張長期關心學權議題，希望參加青年組織，更了解學權領域並為其發聲；蘇說自己因家庭緣故，從小開始接受縣府社會福利資源幫助，下定決心有天要回饋社會，因緣際會下獲選委員，除希望增加自身經驗，也能為青年縣民努力。

受邀擔任顧問的雲林子弟陳奎儒，今天也出席委員會啟動座談，他表示，自身專攻體育，其他領域還需向各委員學習，期盼彼此激盪，提供縣政新創意見，共同為故鄉發聲、努力。

雲林縣青年事務諮詢委員會今天啟動運作，縣長張麗善（右六）邀請「台灣欄神」陳奎儒（左六）擔任顧問。記者陳苡葳／攝影
雲林縣青年事務諮詢委員會今天啟動運作，縣長張麗善（右六）邀請「台灣欄神」陳奎儒（左六）擔任顧問。記者陳苡葳／攝影
雲林縣青年事務諮詢委員會委員蘇柏任（左）、張冠智（右）均出身自大埤鄉，兩人都對公共事務有興趣。記者陳苡葳／攝影
雲林縣青年事務諮詢委員會委員蘇柏任（左）、張冠智（右）均出身自大埤鄉，兩人都對公共事務有興趣。記者陳苡葳／攝影

青年 雲林 張麗善

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