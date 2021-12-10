雲縣青年發聲平台上線了！「台灣欄神」陳奎儒任顧問

雲林縣政府勞動暨青年事務發展處創辦「青年事務諮詢委員會」，今天啟動第一屆會務運作，縣長張麗善、勞青處長張世忠頒發聘書予18位青年委員，並邀「台灣欄神」陳奎儒擔任該會顧問，期盼委員與縣府雙向交流，提供多方面的青年意見，給予縣政發展策略及方向。

張麗善表示，勞工處今年3月改為勞動暨青年事務發展處，新成立青年事務發展科，整合青年資源發展相關政策，同時創辦青年事務諮詢委員會，徵召來自各地的雲林遊子擔任第一屆委員，參與會務運作及討論。

張麗善說，青年委員遴選作業，主要評估其專業背景及參與公共事務相關經歷，並針對縣政各項議題研析建議與論述能力等面向作為考量，依族群、性別、區域及在學、社會青年等平衡原則選出18人，任期2年，其中有農民、學生等對象。

就讀高中二年級的青年委員張冠智、蘇柏任，均出身自大埤鄉。張長期關心學權議題，希望參加青年組織，更了解學權領域並為其發聲；蘇說自己因家庭緣故，從小開始接受縣府社會福利資源幫助，下定決心有天要回饋社會，因緣際會下獲選委員，除希望增加自身經驗，也能為青年縣民努力。