再傳本土疫情 賴清德參加朝天宮水陸大法會為國人祈福

副總統賴清德今天下午參加雲林縣北港朝天宮悲心廣行水陸大法會，上香祈求佛祖、媽祖、菩薩保祐疫情早日結束、人民安康樂利，並對朝天宮維護國人健康，世界疫情的用心，表達感念之意。

疫情嚴峻加上國內接連的城中城大火災、普悠瑪火車等重大意外，造成國人焦慮不安，朝天宮董監事請示媽祖，於11月舉辦17天「媽祖悲心廣行列車環島祈福之旅」，展開媽祖搭火車祈福首航之旅，行程已結束，祈福團返回雲林後，12月4日至18日在北港舉行悲心廣行水陸大法會，邀請全台各宮廟神尊齊聚北港為蒼生消災除疫。

賴清德今天下午抵達法會現場，在朝天宮董事長蔡咏锝等人陪同上香祈福，賴清德指出，朝天宮是媽祖信仰中心，數百年來坐鎮北港保境佑民，朝天宮也秉持媽祖婆救苦救難精神，對社會公益不遺餘力。

賴清德表示，媽祖婆以慈悲心在全台甚至海內外，幫忙民眾解決各種難題，目前台灣及全球面臨百年最重嚴重的疫情，朝天宮恭請媽祖及諸天菩薩，連續2年舉辦法會，祈求媽祖保佑台灣國泰民安、風調雨順、疫情早日結束，全民安康樂利、生活正常，這種用心令他揪感心。