回顧人權歷史 台南系列推廣計畫啟動

中央社 / 台南10日電

今天是世界人權日，台南市長黃偉哲宣布推廣系列人權計畫，他表示，自由與民主從來不是天生下來就有的，期待未來世代都能了解先人奮鬥的軌跡。

台南市政府文化局執行台南市人權歷史場址調查計畫與推廣，今年度委由戴文鋒、莊永清、葉瓊霞、陳祈伍等學者專家團隊推動，合力完成出版「等待天光」專書，黃偉哲稱許專書和調查計畫將為台南人權歷史奠定磐石。

黃偉哲表示，自由與民主從來不是天生下來就有的，甚至不經意還會喪失，過去很多國家從民主變回獨裁體制，應引以為鑑，市府有必要讓這一代及下一代更了解如何珍視自由和民主，也期待未來世代都能了解先人奮鬥的軌跡。

台南市政府文化局發布新聞稿指出，今天是世界人權日，今年也是台灣文化協會創會百年，台灣更獲邀出席美國主辦的「民主峰會」；台灣人已歷經百年追求民主人權及自由自主。

文化局表示，回顧人權歷史、型塑城市重要紀念空間，文化局推出「正義與勇氣－台南市人權歷史場址地圖漫步雲端計畫」，結合內政部TGOS平台（地理資訊圖資雲服務平台），以文字和相片搭配Podcast語音導覽，建置29處台南市人權歷史場址，預定明年3月完成。

文化局同時串聯和湯德章律師相關人權歷史場址，形成「正義與勇氣之路」主題地圖，讓人按圖索驥，踏上自由民主時空之旅，深入了解這片土地曾發生的人權故事。

此外，文化局已啟動「台南地區不義遺址調查計畫」，首期（2019年-2020年）訪查出2處不義遺址（湯德章紀念公園與新營大圓環黃媽典槍決處）及25處人權歷史場址。2020年8月辦理第2期調查計畫，整理出中西區、東區、北區、麻豆區、大內區、下營區、柳營區、白河區、南化區等22處人權歷史場址。

人權 台南 文化局

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