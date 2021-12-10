台南市10區1320筆未編定山坡地土地 全數清查完成編定
台南市土地有37.6%為山坡地，其中1320筆土地屬尚未編定，若土地所有權人開發為農地，一旦遭遇天災損失，將無法申請救助。台南市長黃偉哲指示水利局辦理山坡地可利用限度查定作業，水利局今天表示1320筆土地已在11月中旬全數完成查定，有助日後山坡地土地開發利用與水土保持、土地永續經營及落實國土保育。
水利局指出，以往山坡地未編定土地，民眾僅得依相關程序申辦，這次為主動辦理清查，清查的山坡地分布在玉井區、白河區、官田區、東山區、南化區、柳營區、新化區、楠西區、龍崎區、關廟區等10區，國有林事業區、試驗用林地、保安林、河川流域範圍及土地面積3分之2以上非供農業使用者等計有295筆、宜農牧地土地計883筆、宜林地135筆及加強保育地7筆，如民眾對土地查定結果有疑慮，可提出異議複查或提起訴願。
水利局表示，台南市經行政院農業委員會98年公告之山坡地範圍涵蓋白河、東山、柳營、官田、六甲、大內、山上、楠西、玉井、南化、左鎮、新化、關廟及龍崎等14個區，面積超過8.2萬公頃，佔全市面積約37.6%，且經地政局清查尚有1320筆山坡地土地屬尚未編定，依法僅能按造林規定管理，不得作農業利用，若遇颱風、乾旱等天然災害遭受農作損失，將面臨無法申請救助之困境，對於山坡地土地所有權人開發利用及權益影響甚鉅。
水利局說明，依「山坡地保育利用條例」第16條規定，辦理本市山坡地可利用限度查定工作，參考「行政院農業委員會山坡地可利用限度查定工作要點」規定並依循「山坡地可利用限度查定分類標準」將未編定之山坡地土地依照坡度、土壤有效深度、土壤沖蝕程度（輕微、中等、嚴重及極嚴重）與岩質性質（軟、硬）等，查定分類為宜農牧地、宜林地或土地形狀過於狹長、坡度變化不利開發利用之加強保育地。
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