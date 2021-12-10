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雲林首座社福館開幕 提供1歲到90歲一站式服務

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林第1座集兒童、青少年、婦女、長者、身心障礙者及社區於1館的綜合社會福利館開幕，可托嬰、借輔具，服務一條龍福利加乘。記者蔡維斌／攝影
雲林第1座集兒童、青少年、婦女、長者、身心障礙者及社區於1館的綜合社會福利館開幕，可托嬰、借輔具，服務一條龍福利加乘。記者蔡維斌／攝影

斥資1億4千餘萬元建造的「雲林綜合社會福利館」今天開幕啟用，這也是雲林縣第1座集兒童、青少年、婦女、長者、身心障礙者及社區於1館的綜合交流場所，可托嬰、借輔具，更有婦女紓壓成長空間，服務、休閒、福利一條龍，達到福利加乘效果。

雲林縣長張麗善、虎尾鎮長丁學忠、鎮代主席林嘉弘等共同剪綵，見證雲林縣第一座綜合型社會福利館啟用，建築師林義傑也說明各館區的規畫設計。張麗善感謝衛福支持補助8千萬元加上公益彩券6千多萬及縣府自籌款共1億四千多萬，完成了雲林第1座全齡式共融綜合福利館，一次滿足各年齡層的福利服務。

福利館設有親子館，提供6歲以下幼童安全的室內遊樂場，還有公設民營的托嬰中心可收托30位2歲以下嬰幼兒；輔具資源銀行免費借用各種輔具；並陸續規畫婦女紓壓成長空間、長者運動館及青年運動場，讓全家大大小小的福利一次搞定，從嬰兒到老人甚或行動不便者，均可到該館獲得完善的休閒和服務，是雲林社福資源整合最大中心。

張麗善說，除硬體的綜福館，縣府也致於軟體建設，包括生育補助一再加碼，推動祖孫托育補助、公共托育家園、公設民營托嬰中心及親子館等，學校午餐品質提升、教室裝冷氣、國中女生施打子宮頸疫苗等，期待打造完善的社福空間和政策帶動生活與生育。

社會處長林文志也說，綜福館選擇設在雲林中心點的虎尾，是為方便全縣民眾使用，希望透過集中的社福場館，提供一站式服務，資源有效集中達到福利加乘效果，該館緊鄰虎尾圖書館和籃球場，形成多功能社福文教園區，歡迎縣民善加利用。

雲林第1座集兒童、青少年、婦女、長者、身心障礙者及社區於1館的綜合社會福利館開幕，可托嬰、借輔具，服務一條龍福利加乘。記者蔡維斌／攝影
雲林第1座集兒童、青少年、婦女、長者、身心障礙者及社區於1館的綜合社會福利館開幕，可托嬰、借輔具，服務一條龍福利加乘。記者蔡維斌／攝影
雲林第1座集兒童、青少年、婦女、長者、身心障礙者及社區於1館的綜合社會福利館開幕，可托嬰、借輔具，服務一條龍福利加乘。記者蔡維斌／攝影
雲林第1座集兒童、青少年、婦女、長者、身心障礙者及社區於1館的綜合社會福利館開幕，可托嬰、借輔具，服務一條龍福利加乘。記者蔡維斌／攝影
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雲林第1座集兒童、青少年、婦女、長者、身心障礙者及社區於1館的綜合社會福利館開幕，可托嬰、借輔具，服務一條龍福利加乘。記者蔡維斌／攝影
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雲林第1座集兒童、青少年、婦女、長者、身心障礙者及社區於1館的綜合社會福利館開幕，可托嬰、借輔具，服務一條龍福利加乘。記者蔡維斌／攝影
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雲林 托嬰 張麗善

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