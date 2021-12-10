看好嘉義市發展潛能 許藍方「可樂研究社」進駐嘉市

有「最美性學博士」之稱的許藍方和網路名人617劉易蓁等人合資成立電商平台，今天於嘉義市設立新據點，嘉義市長黃敏惠等人受邀開幕典禮；許藍方說，因為嘉義市獲選幸福城市，「幸福」和個人專業很有關係，合作夥伴也是嘉義人，加上很喜歡嘉義市小吃，所以才會來嘉義市成立新據點。

許藍方表示，近來常跑來嘉義市，覺得嘉義市的未來發展很有潛能，「可樂研究社」不是只有提供產品，個人最想要傳達的是觀念、知識，只有從知識還有認知上面改變，從內心改變、觀念改變了，做任何的事都是自己想要的，不會被別人左右，那樣的自己才是幸福的，幸福自在的時候不管是在兩人關係或一個人單身的時候，都會過得很幸福。

她指出，性關係或兩性關係不一定只有兩個人，自己也可以和自己做愛，自己把自己顧好，才有辦法把愛給你的另外一半，不會從別人身上去剝奪或奪取，而是兩個人用付出的方式去經營「我們的東西」，而不是去分你的、我的、我付出、你接受等等，而是兩個人都會彼此心甘情願付出，這樣才有長久的幸福。

她表示，每個人從自己做起才會快樂，怎麼找自己，就是要有正確的知識、認知，才有辦法找到自己想要的東西、做選擇，為自己的選擇負責，這才是完整的意識做一個人，然後過每一天。