行銷國產牛 黃偉哲：台南牛肉全國第1

台南牛肉湯向來知名，2021台南牛肉文化節明天登場，台南市長黃偉哲今天提前在永華市政中心行銷國產牛肉，稱許國產牛肉比進口牛肉好，台南牛肉好吃程度更是全國第1。

台南市政府今天在永華市政中心舉行「台南好牛-2021國產牛肉行銷活動」，邀集9家牛肉店家展示各家料理，黃偉哲更和人氣名廚「古錐師」郭主義現場上菜，大秀牛肉創意料理。

黃偉哲表示，台南牛肉什麼都可以搭，不論新鮮度或Q彈度，都是國產牛肉中的佼佼者，他力邀民眾到台南品嚐牛肉，也請市府農業局規劃舉辦更多牛肉推廣活動，讓台南牛肉更為人所知。

黃偉哲說，台南市肉牛飼養量六都第1，善化肉品市場通過牛隻屠宰分切產銷履歷驗證，年供應屠宰數逾8000頭。台南肉牛品質沒話說，尤其國產牛肉比進口牛肉好，台南牛肉好吃程度全國第1。

台南市政府農業局長李建裕也表示，合格屠宰國產牛肉具有新鮮的絕對優勢，更是清燙牛肉湯好吃的重要元素；善化肉品市場增設牛隻屠宰線與改善污水處理設備工程，將於今年底完工，以確保品質新鮮度，國產牛肉絕對是饕客難以忘懷的美味。

另外，善化區公所舉辦的「2021台南牛肉文化節」將於明天登場，12日更規劃當日限定牛肉店家，包括文章牛肉湯、北園義法小館、足歹呷牛肉湯的銅板價品好牛快閃活動，前100名民眾前往店家打卡拍照並上傳，就能以銅板價品嚐限定牛肉料理。此外，18日至19日到台南市美術館逛市集，互動索取牛肉護照，年底前可到配合的牛肉店家消費享優惠。