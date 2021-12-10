虎尾糖廠開工 大家喜歡的嘟嘟小火車上路了

國內唯二還在製糖的雲林縣虎尾糖廠即日起開工製糖，台糖今天進行拋蔗開工儀式，運蔗的五分小火車也啟動，喜歡追逐嘟嘟小火車的火車迷，可到虎尾捕捉全台僅有的百年運蔗鏡頭，享受甜美蔗香味，今年預計採收甘蔗原料約26.2萬公噸，生產約2點36萬公噸的二砂糖，今年最特別還增製美味的「三溫糖」。

今天上午國內唯一的「糖廠媽」福安宮媽祖鑼鼓喧天到虎尾糖廠出巡坐鎮，為開工開順利祈福，滿載甘蔗的小火車，在鞭炮聲中緩緩駛進廠區，與會來賓上香團拜後，由台糖總經理王國禧、雲林副縣長謝淑亞帶領把綁有紅絲帶的甘蔗丟進榨蔗輸送帶，進行拋甘蔗儀式，吸引大批民眾觀禮。

王國禧指出，目前多數糖靠進口，目前國內只有善化和虎尾兩糖廠還在製糖，雖成本高，但兩糖廠像台灣糖業的活歷史，意義大於產糖。尤其虎尾是國內僅存五分車運蔗糖廠，3個多月的製糖期五分車穿梭於各地農場，蔗糖飄香，獨有的小火車景觀，已躍上國際觀光媒體。

謝淑亞也表示，虎尾糖廠已百餘年歷史，希望透過珍貴的糖業文化及新商業模式的結合，增進民眾對糖業歷史及文化發展軌跡的認識，讓觀光與經濟並駕齊驅。

虎尾糖廠經理兼廠長張西德指出，虎尾製糖期即日起至明年3月底，今年預計產蔗糖約2.3萬公噸，今年最特別的是增製新糖品「三溫糖」，該糖品也屬細砂糖，是以未經發酵精煉的第一道純甘蔗汁煉製，蔗香十足，適用於糕餅或咖啡，風味絕佳，品質風味都優於世界聞名的日本糖。