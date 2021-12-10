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虎尾糖廠開工 大家喜歡的嘟嘟小火車上路了

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林縣即時報導
虎尾糖廠即日起開工，廠區老煙囪開始冒起白煙，傳出陣陣蔗糖香。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠即日起開工，廠區老煙囪開始冒起白煙，傳出陣陣蔗糖香。記者蔡維斌／攝影

國內唯二還在製糖的雲林縣虎尾糖廠即日起開工製糖，台糖今天進行拋蔗開工儀式，運蔗的五分小火車也啟動，喜歡追逐嘟嘟小火車的火車迷，可到虎尾捕捉全台僅有的百年運蔗鏡頭，享受甜美蔗香味，今年預計採收甘蔗原料約26.2萬公噸，生產約2點36萬公噸的二砂糖，今年最特別還增製美味的「三溫糖」。

今天上午國內唯一的「糖廠媽」福安宮媽祖鑼鼓喧天到虎尾糖廠出巡坐鎮，為開工開順利祈福，滿載甘蔗的小火車，在鞭炮聲中緩緩駛進廠區，與會來賓上香團拜後，由台糖總經理王國禧、雲林副縣長謝淑亞帶領把綁有紅絲帶的甘蔗丟進榨蔗輸送帶，進行拋甘蔗儀式，吸引大批民眾觀禮。

王國禧指出，目前多數糖靠進口，目前國內只有善化和虎尾兩糖廠還在製糖，雖成本高，但兩糖廠像台灣糖業的活歷史，意義大於產糖。尤其虎尾是國內僅存五分車運蔗糖廠，3個多月的製糖期五分車穿梭於各地農場，蔗糖飄香，獨有的小火車景觀，已躍上國際觀光媒體。

謝淑亞也表示，虎尾糖廠已百餘年歷史，希望透過珍貴的糖業文化及新商業模式的結合，增進民眾對糖業歷史及文化發展軌跡的認識，讓觀光與經濟並駕齊驅。

虎尾糖廠經理兼廠長張西德指出，虎尾製糖期即日起至明年3月底，今年預計產蔗糖約2.3萬公噸，今年最特別的是增製新糖品「三溫糖」，該糖品也屬細砂糖，是以未經發酵精煉的第一道純甘蔗汁煉製，蔗香十足，適用於糕餅或咖啡，風味絕佳，品質風味都優於世界聞名的日本糖。

張西德說，虎尾糖廠積極開發「糖業文化體驗園區」，結合廠內兩座東南亞最大的磚造酒精槽古蹟和木構舊倉庫將開發為雲林糖業藝文特區，每年糖季都吸引大批遊客來虎尾觀光，廠方也已配合觀光季的到來，做好萬全準備。

虎尾糖廠媽坐鎮保佑糖廠開工順利。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠媽坐鎮保佑糖廠開工順利。記者蔡維斌／攝影
全國唯一的運蔗小火車也啟動，開始啟動到各地運蔗到糖廠製糖。記者蔡維斌／攝影
全國唯一的運蔗小火車也啟動，開始啟動到各地運蔗到糖廠製糖。記者蔡維斌／攝影
全國唯一的運蔗小火車也啟動，開始駛出糖廠到各地運蔗。記者蔡維斌／攝影
全國唯一的運蔗小火車也啟動，開始駛出糖廠到各地運蔗。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠舉拋蔗祈福儀式，期能開工順利。記者蔡維斌／攝影
虎尾糖廠舉拋蔗祈福儀式，期能開工順利。記者蔡維斌／攝影
台糖主管帶領向糖廠媽祖焚香祝禱開工順利。記者蔡維斌／攝影
台糖主管帶領向糖廠媽祖焚香祝禱開工順利。記者蔡維斌／攝影
虎尾是國內唯一台糖鐵道和高鐵交會的鄉鎮，每年虎尾糖廠開工都會吸引大批鐵道迷來追逐小火車，捕捉最古老和最現代鐵道交通的珍貴鏡頭。圖／本報資料照片
虎尾是國內唯一台糖鐵道和高鐵交會的鄉鎮，每年虎尾糖廠開工都會吸引大批鐵道迷來追逐小火車，捕捉最古老和最現代鐵道交通的珍貴鏡頭。圖／本報資料照片

甘蔗 雲林 謝淑亞

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