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陳吉仲：農產品產業聯盟 讓價格維持很好水準

中央社 / 嘉義市10日電

台灣甘藷產業策略聯盟今天在嘉義大學舉辦年會，農委會主委陳吉仲到場表示，農委會已輔導成立10個以上農產品產業聯盟，並在冷鏈加工補助下，讓農產品價格維持很好水準。

國立嘉義大學與台灣甘藷產業策略聯盟今天在嘉大蘭潭校區舉辦第1屆台灣甘藷產業年會，並邀請陳吉仲、農糧署長胡忠一等專家學者，依甘藷產業上、下游專業，進行主題性講座，讓產、官、學有個交流平台，促進台灣甘藷產業升級。

陳吉仲接受媒體聯訪表示，台灣甘藷（地瓜）種植面積大幅成長，目前地瓜透過加工開發出各式各樣產品，已在全台各地便利商店販售；農委會已輔導成立10個以上農產品產業聯盟，例如鳳梨、文旦及養蜂產業等都透過產業策略聯盟，在冷鏈加工補助下，讓農產品價格維持很好的水準。

陳吉仲以「台灣農業政策與展望－從台灣甘藷產業策略聯盟談起」為題進行講座，他說，政府的農業施政以提升農民所得與消費者能買到安全農產品為目標，具體行動策略，包括減少損失、降低成本、增加產出、提高價格及確保農產品安全等。

陳吉仲表示，農委會過去5年推動農業成果有30多項，特別是在口蹄疫拔針、全國防範非洲豬瘟、健全農產品冷鏈體系等，這也要感謝農民團體、國內外通路業者及學術界的協助與配合；希望未來在各策略聯盟輔助與政府協助下，藉由冷鏈系統，將台灣的農特產品行銷到世界各地，並創造農民最大收益。

台灣甘藷產業策略聯盟於去年11月成立，聯盟並成立生產控管、加工媒合、行銷通路、休閒及文化、格外品處理等小組，推動甘藷相關產銷工作，以團隊力量確保國產甘藷產業永續發展。

陳吉仲 農委會 農民

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