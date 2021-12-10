道上弟兄也需要調解？他任調解委員30年 分享甘苦經驗

嘉義縣近3年每年受理近4000件申請調解，成立率約76%，縣府今辦績優調解單位和人員表揚活動，其中服務近30年、受理122調解案的水上鄉調解會主席黃啟東分享，他曾調解許多稀奇案件，就連道上弟兄都曾找他幫忙。

黃啟東說，他從1980年擔任水上鄉民代表時便幫人調解，從車禍、離婚公司，甚至黑道因為內部金錢糾紛喬不攏，也會找他調解，他說調解最重要是，「不能提到過去」否則容易引發聯想，也須清楚各項法律條文，才能深入淺出分析給兩造了解。

溪口鄉調解委員張森茂服務近41年，曾見過不少民眾在調解現場大打出手、棍棒齊飛或惡言相向，他說溪口人口少，調解案件多以車禍和土地糾紛為主，「調解時應緩和現場氣氛」，安撫兩方情緒後調解較易成功。

中埔鄉調解委員侯天賜說，調解委員應有耐心愛心和專業，缺一不可。「醫院和法院盡量不要去」，民眾需要調解多是對處理方式耿耿於懷，而調解委員首要任務就是化解雙方分歧，進而達成共識。

服務年資20年、甫獲行政院長獎的議員陳柏麟今表揚會上也上台接受縣長翁章梁表揚。他說，調解必須從兩頭秤重，平衡雙方意見不簡單，調解最大的目標是化解恩怨，圓滿達成共識並和解，減輕訟源發生。

翁章梁說，調解工作有效減輕司法體系負擔，也讓法律服務延伸到各鄉鎮，提高民眾使用近便性，調解委員兼顧法律與情理，讓地方更加和諧。嘉縣調解成功率非常高，除妥善解決問題外，也節省法律資源，「是件偉大的工作」。

縣府民政處指出，嘉義縣2018至2020年，每年受理近4000件調解申請，成立案件數平均3079件，成立率約76%，以每案至少2名當事人計算，近3年至少造福18474人免於來往司法機關的辛勞、壓力與奔波。