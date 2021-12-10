聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／毒癮者重生開設「帶我回家」工作坊免費招待吃水餃
為協助毒癮者重返社會，財團法人基督教更生團契永新之家幸福農場「帶我回家」工作坊，在永康交流道旁掛牌營運，曾是毒癮者的「阿國」1年多來跟著師傅努力學習，已成「水餃達人」，每個水餃都是標準的金元寶，為慶祝工作坊新開幕，從12月13日（周一）至24日（周五）免費招待吃晚餐，每周一、二、三、五下午4點30分至7點，每日限量100份（一份是大水餃10顆）免費試吃，希望獲得更多社會大眾的支持。
台南山上明德戒治分監傳道胡子琳因接觸毒癮者的故事及了解需求後，成立永新幸福農場，提供毒癮戒治成功者復歸社會的橋梁，進而訓練學員學習烘焙，目前工作坊有10位員工，其中已有3位員工已取得烘焙丙級證照，成為專業的烘焙師，近期成立「帶我回家」工作坊，選在永康交流道旁（永康區中正北路405號情定城堡旁）。
「永新之家幸福農場-帶我回家」工作坊，提供改過自新者有自我實現的舞台，在接受專業訓練後，製作出水餃、包子與饅頭等可口美食。胡子琳說，他們每一分的努力，都在為自立生活做準備，希望讓社會大眾能看見他們正為戰勝毒品、展開新生活而奮鬥成果。希望社會大眾能給「帶我回家」工作坊機會，目前活動開幕價3包200元（原價300元），現場包子、饅頭也開放預訂中。訂購電話0902321525、06-2535517
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言