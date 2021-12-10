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影／毒癮者重生開設「帶我回家」工作坊免費招待吃水餃

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
永新之家幸福農場附設「帶我回家」工作坊位在永康交流道旁，12月13日至24日每天免費招待吃晚餐，每天100份水餃免費試吃。記者吳淑玲／攝影
永新之家幸福農場附設「帶我回家」工作坊位在永康交流道旁，12月13日至24日每天免費招待吃晚餐，每天100份水餃免費試吃。記者吳淑玲／攝影

為協助毒癮者重返社會，財團法人基督教更生團契永新之家幸福農場「帶我回家」工作坊，在永康交流道旁掛牌營運，曾是毒癮者的「阿國」1年多來跟著師傅努力學習，已成「水餃達人」，每個水餃都是標準的金元寶，為慶祝工作坊新開幕，從12月13日（周一）至24日（周五）免費招待吃晚餐，每周一、二、三、五下午4點30分至7點，每日限量100份（一份是大水餃10顆）免費試吃，希望獲得更多社會大眾的支持。

台南山上明德戒治分監傳道胡子琳因接觸毒癮者的故事及了解需求後，成立永新幸福農場，提供毒癮戒治成功者復歸社會的橋梁，進而訓練學員學習烘焙，目前工作坊有10位員工，其中已有3位員工已取得烘焙丙級證照，成為專業的烘焙師，近期成立「帶我回家」工作坊，選在永康交流道旁（永康區中正北路405號情定城堡旁）。

「永新之家幸福農場-帶我回家」工作坊，提供改過自新者有自我實現的舞台，在接受專業訓練後，製作出水餃、包子與饅頭等可口美食。胡子琳說，他們每一分的努力，都在為自立生活做準備，希望讓社會大眾能看見他們正為戰勝毒品、展開新生活而奮鬥成果。希望社會大眾能給「帶我回家」工作坊機會，目前活動開幕價3包200元（原價300元），現場包子、饅頭也開放預訂中。訂購電話0902321525、06-2535517

為協助毒癮者重返社會，基督教更生團契成立永新之家幸福農場附設「帶我回家」工作坊，更生人用心製作水餃及包子，有穩定的收入，未來還可以自己創業。記者吳淑玲／攝影
為協助毒癮者重返社會，基督教更生團契成立永新之家幸福農場附設「帶我回家」工作坊，更生人用心製作水餃及包子，有穩定的收入，未來還可以自己創業。記者吳淑玲／攝影
更生人阿國成為「水餃達人」，捏出的水餃如元寶，他說在捏製水餃的過程中讓自己心情沈澱。記者吳淑玲／攝影
更生人阿國成為「水餃達人」，捏出的水餃如元寶，他說在捏製水餃的過程中讓自己心情沈澱。記者吳淑玲／攝影
永新之家幸福農場附設「帶我回家」工作坊，每個水餃製作過程都不馬虎。記者吳淑玲／攝影
永新之家幸福農場附設「帶我回家」工作坊，每個水餃製作過程都不馬虎。記者吳淑玲／攝影

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