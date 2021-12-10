影／毒癮者重生開設「帶我回家」工作坊免費招待吃水餃

為協助毒癮者重返社會，財團法人基督教更生團契永新之家幸福農場「帶我回家」工作坊，在永康交流道旁掛牌營運，曾是毒癮者的「阿國」1年多來跟著師傅努力學習，已成「水餃達人」，每個水餃都是標準的金元寶，為慶祝工作坊新開幕，從12月13日（周一）至24日（周五）免費招待吃晚餐，每周一、二、三、五下午4點30分至7點，每日限量100份（一份是大水餃10顆）免費試吃，希望獲得更多社會大眾的支持。

台南山上明德戒治分監傳道胡子琳因接觸毒癮者的故事及了解需求後，成立永新幸福農場，提供毒癮戒治成功者復歸社會的橋梁，進而訓練學員學習烘焙，目前工作坊有10位員工，其中已有3位員工已取得烘焙丙級證照，成為專業的烘焙師，近期成立「帶我回家」工作坊，選在永康交流道旁（永康區中正北路405號情定城堡旁）。