虎尾糖廠預計產2萬噸二砂糖 五分車將穿梭鄉鎮

台糖虎尾糖廠110/111年期製糖工場今天開工，五分車將穿梭虎尾、褒忠等鄉鎮，今年預計生產約2.36萬公噸本土二砂糖。雲林縣府將推活動讓民眾追五分車、走讀歷史。

台糖公司虎尾糖廠今天舉辦開工典禮，台糖公司總經理王國禧、雲林縣副縣長謝淑亞等人舉香祈禱開工順利，並拋擲甘蔗宣告正式開工。

王國禧接受媒體聯訪時表示，甘蔗屬於耐旱植物，雖然今年遇到大旱、8月雨季，甘蔗品質和產量不受影響。

王國禧指出，今年預計甘蔗原料26.2萬公噸、生產約2.36萬公噸本土二砂糖，製糖期從今天起到明年3月底止，屆時將開五分車穿梭在虎尾、褒忠等鄉鎮，並且在糖廠周圍可以聞到陣陣甘蔗香味。

王國禧提到，近年來面臨進口低價原料衝擊，國內製糖甘蔗種植面積正逐年縮減，國產砂糖產量因市場需求縮小而漸少，為了不讓這百年風味成為絕響，台糖傾全力維繫並努力使本土二砂能夠持續傳承。

台糖公司除了原本生產的本土二砂糖之外，增加三溫糖、甘蔗糖漿、黑糖糖漿的產製，開發新興產品朝向多元化、加值化及獨特性發展，保有甘蔗風味的糖漿及黑糖風味的糖漿，提供市場需求。

謝淑亞指出，虎尾糖廠已有115年歷史，糖廠是一部活歷史，也在虎尾鎮發展中佔據很重要一環，雲林縣政府將整合現有的資源，全力推動民眾來追五分車，走讀歷史。