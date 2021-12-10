快訊

捲入潤寅詐貸案害銀行損失1億 合庫前董座廖燦昌遭搜索

P3前實驗室人員染疫原因？中研院長這樣說

虎尾糖廠預計產2萬噸二砂糖 五分車將穿梭鄉鎮

中央社 / 雲林縣10日電

台糖虎尾糖廠110/111年期製糖工場今天開工，五分車將穿梭虎尾、褒忠等鄉鎮，今年預計生產約2.36萬公噸本土二砂糖。雲林縣府將推活動讓民眾追五分車、走讀歷史。

台糖公司虎尾糖廠今天舉辦開工典禮，台糖公司總經理王國禧、雲林縣副縣長謝淑亞等人舉香祈禱開工順利，並拋擲甘蔗宣告正式開工。

王國禧接受媒體聯訪時表示，甘蔗屬於耐旱植物，雖然今年遇到大旱、8月雨季，甘蔗品質和產量不受影響。

王國禧指出，今年預計甘蔗原料26.2萬公噸、生產約2.36萬公噸本土二砂糖，製糖期從今天起到明年3月底止，屆時將開五分車穿梭在虎尾、褒忠等鄉鎮，並且在糖廠周圍可以聞到陣陣甘蔗香味。

王國禧提到，近年來面臨進口低價原料衝擊，國內製糖甘蔗種植面積正逐年縮減，國產砂糖產量因市場需求縮小而漸少，為了不讓這百年風味成為絕響，台糖傾全力維繫並努力使本土二砂能夠持續傳承。

台糖公司除了原本生產的本土二砂糖之外，增加三溫糖、甘蔗糖漿、黑糖糖漿的產製，開發新興產品朝向多元化、加值化及獨特性發展，保有甘蔗風味的糖漿及黑糖風味的糖漿，提供市場需求。

謝淑亞指出，虎尾糖廠已有115年歷史，糖廠是一部活歷史，也在虎尾鎮發展中佔據很重要一環，雲林縣政府將整合現有的資源，全力推動民眾來追五分車，走讀歷史。

甘蔗 雲林 謝淑亞

延伸閱讀

萬丹甘蔗祭4日登場 台糖邀您來「蔗」裡走走

冒用台糖商標販售低價進口砂糖 台南2業者經調解獲緩刑

產銷履歷蔗糖本土二號上市 盼與國外砂糖抗衡

一顆魔豆的魅力 金曲新人?te壞特台灣咖啡節登台開唱

相關新聞

台南六甲落羽松季去年爆30萬遊客 超出負荷將調整方式

隨時天氣逐漸轉冷，台南六甲菁埔埤落羽松目前也開始變色約1成多，但假日已吸引許多遊客來參觀，台南六甲區公所目前開始整地種草...

再傳本土疫情 賴清德參加朝天宮水陸大法會為國人祈福

副總統賴清德今天下午參加雲林縣北港朝天宮悲心廣行水陸大法會，上香祈求佛祖、媽祖、菩薩保祐疫情早日結束、人民安康樂利，並對...

木工耆老投入修繕邊緣戶住宅161戶 74歲還要一直做下去

74歲台南市木工業職業工會秘書長謝受君，高雄大樹九曲堂國小畢業當學徒隨長輩來台南發展，投入木工職業生涯超過一甲子；民國1...

雲林首座社福館開幕 提供1歲到90歲一站式服務

斥資1億4千餘萬元建造的「雲林綜合社會福利館」今天開幕啟用，這也是雲林縣第1座集兒童、青少年、婦女、長者、身心障礙者及社...

看好嘉義市發展潛能 許藍方「可樂研究社」進駐嘉市

有「最美性學博士」之稱的許藍方和網路名人617劉易蓁等人合資成立電商平台，今天於嘉義市設立新據點，嘉義市長黃敏惠等人受邀...

虎尾糖廠開工 大家喜歡的嘟嘟小火車上路了

國內唯二還在製糖的雲林縣虎尾糖廠即日起開工製糖，台糖今天進行拋蔗開工儀式，運蔗的五分小火車也啟動，喜歡追逐嘟嘟小火車的火...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。