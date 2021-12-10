搭五倍券刺激商機！台南推「牛肉護照」享折價、換餐食

台南牛肉文化節明天在善化啤酒觀光工廠登場，農業局今邀請知名主廚郭主義與市長黃偉哲一起製作料理，大秀國產牛肉美食，並配合五倍券刺激商機，與24間店家合作推出「牛肉護照」，民眾在12月31日前可用優惠券兌換牛肉湯、小菜等餐食。

黃偉哲指出，合格屠宰的在地國產牛肉具有新鮮的絕對優勢，更是清燙牛肉湯好吃的重要元素，台南肉牛飼養量4100多頭為六都第一，善化肉品市場年供應屠宰數8200多頭更居全台之冠，該肉品市場設備老舊，目前正在進行增設牛隻屠宰線、改善汙水處理設備，年底將完工。

農業局長李建裕表示，肉品市場現代化設備的更新，讓國產牛肉經屠宰後直送店家，確保品質與新鮮度，與進口牛肉有很大差異，因此用簡單的清燙方式就能展現鮮甜肉質。