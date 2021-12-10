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台南市表揚卓越工會領袖、會務人員與績優志工

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南市表揚卓越工會領袖、會務人員與績優志工。記者周宗禎／攝影
台南市表揚卓越工會領袖、會務人員與績優志工。記者周宗禎／攝影

台南市政府今天表揚年度「工會評鑑績優單位暨卓越工會領袖、會務人員與績優志工」，有3家身心障礙者職業輔導評量績優機構、160家優等工會、102家甲等工會、14名卓越工會領袖、9名卓越會務人員及代表南市獲得全國績優、資深志工14人獲獎。

市長黃偉哲也贈匾表揚20家工會160位修繕及義剪志工代表，感謝大家齊心努力與付出，市府也會更努力，打造更好「希望家園、幸福台南」施政藍圖。

黃偉哲表示，今天是國際人權日，勞動權也是基本人權之一，尤其健康安全的勞動環境更是勞工們基本權益，所以才選在這個特別的日子，來表揚台南的模範工會會務人員以及優秀的工會領袖，非常謝謝大家的努力與貢獻。

勞工局長王鑫基表示，勞工局自102年全國首創，結合大台南總工會、社團法人台南市勞工志願服務協會、台南市木工、泥水、電氣、油漆、金屬建築結構及零組件製造、鋁製品製造裝配等職業工會及台南市餐飲產業工會等，共9大工會合力推動「做工行善團」，幫弱勢勞工家庭房屋修繕，至今已完成161戶房屋修繕，動員志工約7491人次，去年賴清德副總統更牽線建立台南市與屏高嘉三縣市「房屋修繕」經驗傳承平台，建立「善與繕的愛心圓」循環，將善心義舉遠播，推向全台各地。

台南市新娘秘書產業工會、理燙髮美容業、文化創意美學、男子理髮、美髮美容技術指導員、美姿禮儀造型、大台南市理燙髮美容業、婚禮設計服務人員、台南市美容業職業工會、人體彩繪從業人員職業工會、理髮業職業工會等11大工會加入「有情有疼心 義剪亮容顏」義剪活動，104年至年11月已完成253場次，約3747位人次志工，主動投入服務15692位弱勢者義剪工作。

台南市表揚卓越工會領袖、會務人員與績優志工。記者周宗禎／攝影
台南市表揚卓越工會領袖、會務人員與績優志工。記者周宗禎／攝影

台南 勞工局 黃偉哲

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