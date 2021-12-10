翻轉傳統！雲林台灣鯛園區導入綠電 智慧養殖超省心

雲林縣政府積極推動地方創生，其中口湖鄉台灣鯛生態創意園區導入科技養殖，不僅節水，且省時、省力又省工，縣長張麗善今率縣府一級主管巡視成果時表示，該園區打造智慧魚池，結合太陽能儲能等綠能系統，減少用電負擔，也可創造再生能源，執得向外推廣，提升養殖收益。

業者王益豐表示，園區透過太陽能儲能及綠能管理系統，整合儲存「離峰電」並用在尖峰時段養殖，每日約可產生4000度電，可達到平衡用電量、降低用電成本及節能，實現零碳場域。

張麗善指出，受氣候變遷影響，傳統養殖業面臨自然環境挑戰，養殖方式勢必與時俱進，接踵而至的還有缺水、缺電、缺人、缺地等窘境，智能魚池可克服相關問題，縣府強力輔導業者轉型。

王益豐說，智能魚池以智慧養殖、低碳循環為主軸打造，目前已建置26座，並通過國際BAP最佳水產養殖規範認證；透過IOT感測設備，可監控養殖魚池，並隨時根據水池數據，啟動自動投餌、投藥、給氧、汙水處理等系統，降低養殖漁業人力支出。

王益豐指出，智能魚池每池可節省93%用水量，且產量可達4萬8000斤，超過傳統魚池最多可產4萬斤的量，每3個月可收成1次，更能避免因天候因素造成的漁獲損失，穩定產量及品質，養殖出具有競爭力的台灣鯛。

計畫處長李明岳表示，110年度地方創生融入雲林創生智庫建構、產業數位轉型等推動，並加值協助既有地方創生鄉鎮，包括口湖台灣鯛、古坑TGC咖啡莊園等，並整合崙背、虎尾、斗南等地傳統產業，期擴展創生地圖，導入更多資源發展轉型。