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翻轉傳統！雲林台灣鯛園區導入綠電 智慧養殖超省心

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善今率縣府一級主管巡視口湖鄉台灣鯛生態創意園區發展科技漁業的地方創生成果。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善今率縣府一級主管巡視口湖鄉台灣鯛生態創意園區發展科技漁業的地方創生成果。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府積極推動地方創生，其中口湖鄉台灣鯛生態創意園區導入科技養殖，不僅節水，且省時、省力又省工，縣長張麗善今率縣府一級主管巡視成果時表示，該園區打造智慧魚池，結合太陽能儲能等綠能系統，減少用電負擔，也可創造再生能源，執得向外推廣，提升養殖收益。

業者王益豐表示，園區透過太陽能儲能及綠能管理系統，整合儲存「離峰電」並用在尖峰時段養殖，每日約可產生4000度電，可達到平衡用電量、降低用電成本及節能，實現零碳場域。

張麗善指出，受氣候變遷影響，傳統養殖業面臨自然環境挑戰，養殖方式勢必與時俱進，接踵而至的還有缺水、缺電、缺人、缺地等窘境，智能魚池可克服相關問題，縣府強力輔導業者轉型。

王益豐說，智能魚池以智慧養殖、低碳循環為主軸打造，目前已建置26座，並通過國際BAP最佳水產養殖規範認證；透過IOT感測設備，可監控養殖魚池，並隨時根據水池數據，啟動自動投餌、投藥、給氧、汙水處理等系統，降低養殖漁業人力支出。

王益豐指出，智能魚池每池可節省93%用水量，且產量可達4萬8000斤，超過傳統魚池最多可產4萬斤的量，每3個月可收成1次，更能避免因天候因素造成的漁獲損失，穩定產量及品質，養殖出具有競爭力的台灣鯛。

計畫處長李明岳表示，110年度地方創生融入雲林創生智庫建構、產業數位轉型等推動，並加值協助既有地方創生鄉鎮，包括口湖台灣鯛、古坑TGC咖啡莊園等，並整合崙背、虎尾、斗南等地傳統產業，期擴展創生地圖，導入更多資源發展轉型。

張麗善強調，縣府推動地方創生以「低碳永續、健康友善、整合創新、智慧創生、共容共融、服務效率」等6大核心落實，對接SDGs五生架構，促進城市發展，12月下旬也將在雲林縣立體育館舉辦為期3周的成果發表會，歡迎民眾前往參觀。

雲林縣口湖鄉台灣鯛生態創意園區目前已打造26座智慧魚池，透過太陽能儲能及綠能管理系統養殖，平衡用電、降低成本及節能。記者陳苡葳／攝影
雲林縣口湖鄉台灣鯛生態創意園區目前已打造26座智慧魚池，透過太陽能儲能及綠能管理系統養殖，平衡用電、降低成本及節能。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府行動主管會報今移至口湖鄉台灣鯛生態園區參訪科技漁業地方創生成果。記者陳苡葳／攝影
雲林縣政府行動主管會報今移至口湖鄉台灣鯛生態園區參訪科技漁業地方創生成果。記者陳苡葳／攝影

雲林 張麗善 口湖鄉

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