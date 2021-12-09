嘉市文化路環保夜市導入設計力 將成全台標竿

今天晚間嘉義市長黃敏惠、台灣設計研究院院長張基義、行政院環保署執行祕書謝炳輝等人在文化路夜市以點燈方式發表「環保夜市」示範成果，適逢2021台灣設計展在嘉義市，是第一個將設計力導入的環保夜市；市長黃敏惠表示，要讓文化路夜市更有文化，作為全台首個環保夜市標竿。

市長黃敏惠表示，嘉義市好不容易爭取到2021台灣設計展，期間因疫情稍有延後，市府團隊利用這段時間，執行「文化路自來水管老舊管線汰換」及「文化路架空線路下地計畫」工程，讓文化路夜市煥然一新。環保署推動環保夜市計畫，台灣設計研究院在此一基礎上，鼓勵由嘉義市文化路夜市，作為全台首個環保夜市標竿。

台灣設計研究院院長張基義表示，環保夜市從嘉義市出發，讓設計有機會導入台灣最重要的夜市文化裡，這次有三大特點：第一是環保，包含行動防疫站、洗手台等，讓整體環境更加乾淨永續。第二是結合平面、產品及旗幟等設計，打造夜市美學。第三是品牌概念，讓嘉義市的環保夜市成為典範。

環保署執行祕書謝炳輝提及，環保夜市是全民綠生活的一環，透過這次嘉義市文化路環保夜市，把設計力引進來，經過設計將整個夜市改造，成為一個典範，未來會參照文化路夜市的經驗，將相關成果，作為各地方夜市的參考。

建設處表示，行政院環保署自2020年，開始推動「環保夜市」，這次選定嘉義市文化路設攤路段為改造點之一，在後疫情時代，透過設計解決垃圾減量的課題，特別在傳統街邊型夜市，以模組化方式，設計出好移動、好管理，又兼視覺享受的行動攤車、防疫站與共食桌等，打造街邊庶民美學。

另以易取得、貼近日常、互動有趣為核心概念，透過設計將常民五金，轉換為在地適用的夜市特色街道家具，運用友善指引視覺系統，更方便店家與回收人員使用的垃圾桶，以設計轉換夜市，形塑友善的消費觀光體驗。