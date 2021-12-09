無人機國際研討會登場 虎科大結合廠商研發無人機

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣政府下午舉辦「無人機產業國際化發展路徑- 連結嘉義看見世界」研討會，廠商在會場展示無人機。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府下午舉辦「無人機產業國際化發展路徑- 連結嘉義看見世界」研討會，廠商在會場展示無人機。圖／嘉縣府提供

嘉義縣政府在中央支持下，活化閒置太保市原台體大嘉義校區，轉型國家級AI創新應用研發中心，做無人機產業的先導基地，為加速推動無人機產業發展，下午在縣府舉辦「無人機產業國際化發展路徑- 連結嘉義看見世界」研討會，廠商在會場展示無人機。

縣府邀請交通部、科技部、經濟部、中科院、虎科大、經濟部無人載具科技創新實驗計畫辦公室、經濟研究院、國內外無人機廠商參加，從法規、應用、推動策略與未來願景探討無人機產業化發展。

AI創新應用研發中心由虎科大經營管理，打造無人機創新生態系，目前已有無人機旗艦廠商9家廠商與中科院進駐，未來將進一步與中科院共同發展無人機產業創新與研發測試驗證中心，推動無人機應用推廣、無人機學校、無人機競技場、國際合作產業發展、無人機測試驗證場域等，打造台灣無人機國家隊。

虎科大規畫打造智慧製造暨無人機人才培訓中心，達梭系統台灣經銷商誼卡科技，捐贈達梭系統3DEXPERIENCE無人機設計管理系統10套，由總經理周志宜代表捐贈，虎科大校長張信良代表接受，共同打造無人機產業特色聚落。

研討會邀請土耳其、法國代表到場，未來將持續推動跨國合作，目前台體大已有8家無人機業者進駐，由虎科大統籌運作，未來將會是無人機及智慧製造的重要基地。「期待嘉縣無人機產業成為最亮眼產業，讓世界看到嘉義！」縣長翁章梁說，縣府多次舉辦無人機研討會，透過產官學合作在無人機產業發展扮演重要角色。

嘉義縣政府下午舉辦「無人機產業國際化發展路徑- 連結嘉義看見世界」研討會。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府下午舉辦「無人機產業國際化發展路徑- 連結嘉義看見世界」研討會。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府下午舉辦「無人機產業國際化發展路徑- 連結嘉義看見世界」研討會，廠商在會場展示無人機。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府下午舉辦「無人機產業國際化發展路徑- 連結嘉義看見世界」研討會，廠商在會場展示無人機。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府下午舉辦「無人機產業國際化發展路徑- 連結嘉義看見世界」研討會，廠商在會場展示無人機。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府下午舉辦「無人機產業國際化發展路徑- 連結嘉義看見世界」研討會，廠商在會場展示無人機。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府下午舉辦「無人機產業國際化發展路徑- 連結嘉義看見世界」研討會，廠商在會場展示無人機。圖／嘉縣府提供
嘉義縣政府下午舉辦「無人機產業國際化發展路徑- 連結嘉義看見世界」研討會，廠商在會場展示無人機。圖／嘉縣府提供

嘉義 中科院 無人機 虎尾科大

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