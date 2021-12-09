台灣文學館戶外周六起「火星酒吧」聲光展演登場

文學金典獎得主黃崇凱筆下的火星場景，本周六起將在國立台灣文學館館外南門路草坪區登場，由台南藝術大學建築所打造的神祕酒吧驛站，雖然沒有酒，但有音樂與燈光秀，讓你感受作家想像「火星與地球距離687個地球日」的氛圍。

11日開幕當天，晚上6點半到8點現場有聲光秀演出，展期一直到明年的1月9日，開放時間每周二到周四09:00 – 18:00，周五到周日09:00 – 21:00，周一公休，而聲光演出在周二到周日17:30 – 21:00間每半小時演出一次。

負責策畫這項活動的都市藝術工作室指出，展演的發想源自小說家的想像，120年後的火星上，悄悄開了一間名為Bar Mars的火星酒吧，當沒有閱讀習慣的火星居民，透過「文學傳書機」來到台文館遊玩。

回到火星後仍意猶未盡想深入了解地球的生活，於是在館外打造「火星與地球距離687個地球日」快閃酒吧，透過資深地球人採集而來的聲音，讓身處在便利科技取代生活的火星居民，透過聽覺「閱讀」，在聲音情境吧檯，感受落雨、市場、歌謠與小吃等日常的美好。

台文館之前與策展團隊一起打造「文學傳書機」互動裝置，獲得好評，再打造火星酒吧，為即將來臨的耶誕節與跨年暖身。