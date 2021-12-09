王益豐創台灣鯛全魚利用 獲多項國際認證

臺灣鯛達人王益豐生長於偏遠的雲林縣口湖鄉漁村，身為家裡的長子、長孫固然備受寵愛，但他自幼跟著長輩下魚塭，最清楚漁家人的心酸。2003年才24歲就一肩扛起口湖漁業生產合作社總經理一職，憑著食品科技背景，很快帶領臺灣鯛冷凍生魚片打進國際市場，更是歐盟國家唯一的生魚片供應商。

「放眼全世界，有100多個國家吃臺灣鯛，但臺灣產量其實有限。」王益豐說，面對氣候變遷與人力短缺為生產帶來的變數，3年前合作社開始導入智能科技養殖，尋找更穩定的成本與產量，未來希望開拓技術輸出，替產業開創更大的經濟價值。

傳統與創新之間難免有落差。王益豐直言，自己很幸運，從小家裡就給他充足的發揮空間，養成了勇於溝通並願意承擔後果的個性。所以10多年來，每次行動都先提出風險評估，以具體數字服人。

他表示，近幾年氣候改變已嚴重衝擊臺灣鯛育成率，過去1公頃原有50,000台斤的收成已幾乎減半。收入減少、養殖意願下降，連帶影響供銷與徒增加工成本。於是他從自家的50多公頃做示範場域，結合智能科技與養殖經驗，經3年測試，手機遠端監測水質、增氧量與自動給飼，都有具體成效。

養殖變輕鬆了！更重要的是，原本1公頃的魚塭地可以設置22個智能養殖池，產量是原有的22倍，而且省水、省電。王益豐強調，論養殖經驗，漁村人人都是前輩；科技讓人長知識，但也別想一步登天！因這套系統還必須收集更多數據，將過往寶貴的經驗寫入軟體變成SOP，更有利於傳承。

「面對漁村人口老化、人力短缺及全球暖化的挑戰，我沒有第二條路。」他霸氣地表示，合作社自行開發的這套系統已獲2項專利，可謂傳統與創新的理想結合。透遠端科技管理，也能精確掌握養殖動態，監控養殖所需的最適溶氧、氨氮、酸鹼值、與溫度等。並在異常狀況發生時遠端緊急應變，有效降低人力需求。

合作社的養殖場及加工廠分別取得了BAP（最佳水產養殖規範）與ASC（台灣鯛加工國際標準認證）的國際認證。王益豐延續父祖輩的拚鬥精神，多年來致力於品牌提升，除了設有兩個百貨公司櫃位，與成大實驗室合作開發的魚膠原蛋白保養品與「Bio-Ocean」品牌，都成功提升了臺灣鯛品牌價值。

2009年王益豐不負重望獲得十大神農獎，是目前國內最年輕的神農獎得主。那一年他28歲，歷經結婚、生子、獲獎，他形容是人生中極特別的1年！

另外，王益豐認為全魚利用是提升商品價值的一大關鍵，從魚頭、魚眼睛、魚鱗、魚尾到內臟，除了食用以外，合作社同時發展了多種生技產品。他也因為長年在國內外參展為合作社帶來磁吸效應，2007年獲日本技轉，開啟臺灣「黑蒜頭萃取液」銷日商機。

近幾年合作社陸續斥資引進進階設備，跨足鮭魚、鯖魚精緻分切與體貼包裝，搶攻超市生鮮市場，拉開與同業競爭的距離。多角化經營使得合作員工從最初50多人壯大為今天的300多人，而且不乏青年留鄉。

2015年創立的「臺灣鯛生態創意園區」觀光工廠，列入雲嘉南濱海國家風景區「養嘉湖口」幸福公車的最後一站，將遠地遊客帶到這西岸小漁村，享受雲林漁村風情與鮮魚滋味，至今仍持續尋求更具價值。