雲林東勢公所大樓老舊破損 明年拆除原地重建

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣東勢鄉公所原辦公大樓明年2月將原地拆除重建。記者陳苡葳／攝影
雲林縣東勢鄉公所原辦公大樓明年2月將原地拆除重建。記者陳苡葳／攝影

雲林縣東勢鄉公所原辦公大樓服務近50年，建築結構多已老舊不堪，空間也不敷使用，公所獲中央及縣府補助，共將投入1億8000多萬元原地拆除重建，預計明年2月動工、2024年完工，鄉長林維戊今天表示，公所人員本月13日將遷至鄉立圖書館及東勢鄉民眾服務社辦公，請民眾留意，電話代表號則未改變。

東勢鄉公所秘書周素吟表示，原大樓40多年前落成啟用，歷經921大地震，當時部分結構損壞，維修後仍繼續使用至今，但多年下來也瀕臨年久失修窘境，加上既有空間規畫未曾改變，早已不符現代辦公服務需求。

周素吟說，經公所向縣府及中央爭取經費，前瞻計畫補助加上公所自籌款，總計投入1億8000多萬元啟動拆除重建工程，明年農曆春節後將先拆除，後在原地興建新大樓。

林維戊指出，新大樓工期預計500多個日曆天，將有地下1樓、地上4樓，內部設計現代辦公環境，並規畫無障礙空間，方便民眾洽公，外觀則結合在地養鵝產業，設計「白鵝展翅」裝置意象相呼應。

林維戊提醒，配合辦公大樓拆除重建工程，公所人員下周一起遷至鄉立圖書館及相鄰的民眾服務社辦公，電話代表號則未更動，請洽公民眾留意。

雲林縣東勢鄉公所配合拆除重建工程，公所人員本月13日起遷至東榮路上的鄉立圖書館及民眾服務社辦公。記者陳苡葳／攝影
雲林縣東勢鄉公所配合拆除重建工程，公所人員本月13日起遷至東榮路上的鄉立圖書館及民眾服務社辦公。記者陳苡葳／攝影

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