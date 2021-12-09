虎頭埤元旦辦兒童寫生比賽 跨年來畫「小日月潭」美景

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
虎頭埤元旦兒童寫生比賽參加者免費，眷屬半票優惠，體驗親子之樂。圖／虎頭埤風景區提供
虎頭埤元旦兒童寫生比賽參加者免費，眷屬半票優惠，體驗親子之樂。圖／虎頭埤風景區提供

虎頭埤風景區管理所與台南市美術學會共同舉辦「2022虎你幸福－虎頭埤元旦兒童寫生比賽活動」，活動日期訂於元旦連假第一天， 2021年12月31日（星期五），希望讓幼童從小認識台南在地美景外，也讓陪同前來的眷屬回味虎頭埤輝煌的歷史過往，透過畫筆及回憶，再把「小日月潭」美景讓更多人來親近。

市長黃偉哲表示，歡迎元旦連假第一天上午先來虎頭埤園區參加寫生，晚上再到台南市政府西側廣場參加跨年晚會，活動內容非常豐富。辦理兒童寫生比賽希望學童從小體會藝術、多樣的特質，實際感受台南在地之美，同時增進親子互動相處之時光，並藉此推銷虎頭埤山光水色，吸引更多遊客造訪，特別是台20線沿線及周邊的左鎮化石園區、山上水道花園博物館、大內天文台等熱門的山區觀光景點，也可順遊新化林場、大坑農場、二寮日出、草山月世界等南168線山區景點。

觀光旅遊局局長郭貞慧表示，兒童寫生比賽分國小高年級、中年級、低年級及幼稚園等4組，並採網路預約報名，活動當日8點30分至11點30分現場作畫，現場收件後由美術專家組成的評審委員立即進行評審，各組並取1至3名及佳作10名，分別頒發獎狀及獎金，此外參與寫生活動的參賽者可免費入園，陪同的家屬則可享半價入園優惠，歡迎元旦連假首日一同前來園區野餐、聽民歌，全家同遊歡渡2022元旦連假。

寫生比賽報名網址：https://forms.gle/P1kuLZguvJakPD9x8

虎頭埤風景區官網： https://htp.tainan.gov.tw/

虎頭埤元旦連假期間，歡迎遊客到碼頭踩天鵝船。圖／虎頭埤風景區提供
虎頭埤元旦連假期間，歡迎遊客到碼頭踩天鵝船。圖／虎頭埤風景區提供
虎頭埤元旦兒童寫生比賽邀請請民眾旦連假首日全家來繪畫、野餐、聽民歌。圖／虎頭埤風景區提供
虎頭埤元旦兒童寫生比賽邀請請民眾旦連假首日全家來繪畫、野餐、聽民歌。圖／虎頭埤風景區提供
虎頭埤邀請親子透過筆畫，描繪虎頭埤在地之美。圖／虎頭埤風景區提供
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虎頭埤 台南

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