台南跨年第3波卡司！五堅情全數到齊 還有頑童、高爾宣

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
狼人殺偶像團體五堅情的婁峻碩（左）今天出席記者會，宣告今年台南耶誕跨年演唱會，五堅情成員將全數到齊。記者鄭維真／攝影
狼人殺偶像團體五堅情的婁峻碩（左）今天出席記者會，宣告今年台南耶誕跨年演唱會，五堅情成員將全數到齊。記者鄭維真／攝影

今年台南市耶誕跨年系列活動將在本月舉辦3場演唱會，今天市府開記者會公布第3波卡司名單，包括MJ116頑童、高爾宣、鼓鼓呂思緯等藝人之外，五堅情也將全數到齊，其中五堅情成員婁峻碩也出席記者會，市長黃偉哲力邀五堅情加碼到台南辦演唱會，婁峻碩笑說，「要看明天高雄場售票會不會秒殺啦」。

第3波公布的名單包括有「最高人氣嘻哈天團」MJ116頑童、「嘻哈創作歌手」高爾宣、「饒舌教父」大支、狼人殺偶像團體五堅情的陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒、「超人氣偶像歌手」鼓鼓呂思緯等，藝人婁峻碩今天也出席記者會，宣告今年台南耶誕跨年演唱會，五堅情成員將全數到齊。

黃偉哲指出，今年耶誕跨年系列活動從12月19日起將舉辦3場演唱會，邀請台灣現今最當紅的藝人登台演出，之前公布的卡司名單已經讓很多朋友尖叫連連，接下來還有更強、更大咖的名單等著公布，相信能打造出全台最好看的耶誕跨年演唱會。

黃偉哲說，來台南玩、住宿及消費還可以享優惠抽大獎，台南購物節活動將持續到明年3月5日，只要在台南市店家消費滿100元登錄發票，就有機會獲得好車、好宅等各項獎項，「年底來台南玩是全國民眾的最佳選擇」。

婁峻碩說，今年五堅情成員將全數出席台南年底的演唱會，陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒將來台南陪大家過耶誕節，自己則將陪大家跨年，共同迎接2022年到來。

南市府新聞處表示，12月19日在新營南瀛綠都心公園舉辦的「原聲草地音樂會」有藝人動力火車、戴愛玲、Matzka、足魯樂團、不幸機構、張羽靚等。

12月25日台南市政府西側廣場的「巨星耶誕演唱會」有徐佳瑩、MJ116頑童、鼓鼓呂思緯、陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒等。

12月31日台南市政府西側廣場的「好YOUNG跨年演唱會」有艾怡良、閻奕格、李友廷、?te壞特、Karencici、B.T.O.D、高爾宣、婁峻碩、大支等。

狼人殺偶像團體五堅情的婁峻碩（左四）今天出席記者會，宣告今年台南耶誕跨年演唱會，五堅情成員將全數到齊。記者鄭維真／攝影
狼人殺偶像團體五堅情的婁峻碩（左四）今天出席記者會，宣告今年台南耶誕跨年演唱會，五堅情成員將全數到齊。記者鄭維真／攝影

台南 演唱會 跨年

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