【雲農專輯】郭慧蟬翻轉麥寮印象 黃金麥穗重回麥仔簝

月光下友善農場推出「月光下友善白酒」100%由臺灣小麥釀造，溫和不嗆辣與特殊香氣獲選2018年雲林縣十大伴手禮，2020年更拿下舊金山世界烈酒競賽金牌獎。除了這些傲人成績，小麥茶、小麥塊等零嘴也十分熱賣，透過雲林縣政府媒合，農場與家樂福合作推出的本土小麥土司即將在年底上架，這一步步的努力，為本土雜糧復興注入更多可能性。

「一點一點地，人們會相信，麥寮不是只有六輕，麥寮還是小麥的原鄉！」麥寮媳婦郭慧蟬流露堅定的眼神說，回鄉務農初期，他們在2016年將栽種的第一期稻帶到了小農市集，客人一聽到產地是麥寮，就左右了購買意願、影響銷售，但她沒有放棄，反而鬥志昂揚地要洗刷外界對麥寮農產品的誤解。

這群夥伴在文獻中發現麥寮舊名「麥仔簝」，自清朝就是小麥產地。2016年第二期作，農場懷抱熱情試種了臺中2號小麥。強勁的東北季風確實減少了成長期的病蟲害，然而，到了翌年2月初到3月底麥穗成熟時，由於附近主要作物是蔬菜和葱蒜，小麥田規模不夠大，就成了麻雀的目標。

即使因鳥害導致收成率時常低於5成，「月光下」仍為對土地的愛付諸行動，毅然決然將友善耕作與食安放到第一序位；主力產品小麥粒可直接煮成甜品，或烘焙煮成小麥茶，加工品與外銷更是小麥加值之道，國內消費者也越來越願意花高價購買健康優質產品，有餐廳使用「月光下」小麥煮甜點而受到客人青睞；也有米其林一星餐廳供應月光下的小麥茶，這些訂單都提振了農場的士氣。

「月光下」的夥伴們憑著對友善農耕的執著與熱情，透過參展、參賽與網路行銷打開知名度，也一點一滴在翻轉大眾對麥寮的刻板印象。值得一提的是，近年來，因應久旱問題與國產雜糧振興政策，雲林縣政府推廣國產雜糧補貼措施中，針對契作硬質玉米、小麥與高粱都有加碼補貼。

尤其自109年第2期作起推廣契作小麥，每公頃加碼補貼就高達兩萬元，為麥寮小農帶來正面激勵作用。經由雲林縣府的支持加上「月光下」的努力，目前也吸引10人加入契作，面積已近12甲。「月光下」的夥伴們也積極開發加工品與策劃農村旅遊，藉網路行銷把產品賣出去，把消費者帶進來，吸引國人品味雲林風土和溫度。

雲林縣政府農業處力促農業從一級邁向二級、三級，更希望能導向六級產業化，積極從農業永續經營、農產品設計加值、農產行銷管道、優良農作品種及休閒觀光等方面著手，提高農糧產品附加價值，並且建立品牌、發展通路，提高雲林農產知名度，進一步吸引更多農民、農企業、合作社看見雲林農業的出路與願景，讓雲林幸福上場。