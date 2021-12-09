【雲農專輯】吳祥斌導入科技養殖 打造國宴級牧草鵝

雲林縣四湖鄉位於嘉南平原的西部且靠海，人口約23,000人，大多經營農、漁、牧等產業，但因地屬偏遠，人口流失嚴重，當地缺工及高齡化狀況提升。養鴨第三代吳祥斌在這樣的環境下反其道而行，逐步擴大畜產規模，成為國內首屈一指的養鵝達人。

吳祥斌也因應缺工問題，接連導入自動化資訊管理，成功調節肉鵝供需，創造利潤並且打響「科技鵝吹冷氣下蛋」的名號。2005年獲神農獎殊榮，更引進智慧科技技術到農業領域，從未停止創新步伐。

吳祥斌經營的芳源畜牧場早年由祖父吳籠1951年從100隻蛋鴨起家，1968年父親吳文源接棒後，以遊牧式放養肉鴨，一路將雛鴨從屏東遷移牧養到北部，直到鵝長肥美了就近批發給盤商。牧養生活相當辛苦，所以父親自1971年起兼營肉鴨盤商事業。

吳祥斌自嘉義大學生物機電工程系畢業後，1989年繼承家業，接續投入土番鴨、紅面鴨、鵝隻飼養。他積極求知，密切就教於中興大學、嘉義大學及屏東科技大學等畜牧、獸醫領域學者專家，在產業轉型創新中，勇於搶先一步。他認為獲得神農獎的關鍵在於自動化與技術創新而成功調節產期，連外國都有業者來取經，感到很光榮。

芳源畜牧場2001年導入自動化資訊管理，以電腦記錄鵝隻生產資料，隨時分析成本及產能。經多年學習與研究，2004年又開發籌建了「密閉式光照環控水簾式種鵝舍」。每棟斥資1,000萬元的科技鵝舍，以光照環控技術及水牆降溫，克服種鵝對季節的敏感度而成功調整種鵝產期，使得全年有雛鵝供應市場，增加營運利潤。

同業最初對高額投資卻步，如今全臺業界卻約有100場鵝舍有這設備，顯示智慧養鵝的成功引領其他業者效仿。吳祥斌一直扮演業界領頭羊，在擔任中華民國養鵝協會理事長期間，還積極推動「優質肉鵝場」與「種鵝場」認證，對臺灣養鵝事業發展影響深遠。

2015年爆發禽流感，國內95%鵝隻遭到撲殺，2016至2019年漫長的復養期間，鵝肉攤一隻鵝曾要價2,000元。他一面咬緊牙關，一面持續接受政府輔導建置智慧化系統，2018到2019年間開始導入蛋鵝人工智慧物聯網，鵝腳環晶片可監控產蛋質與量，經判讀數據，再行篩選留用優質種蛋。

肉鵝畜養智能系統則用來監控溫溼度、健康狀況，並俱備鵝舍自動沖洗等功能。過去1個人力洗一棟鵝舍要5小時、自動化沖洗只要20分鐘。

擁有「優質鵝肉種鵝場」認證的芳源畜牧場目前面積約10公頃，擁有20棟禽舍，其中8棟為光照環控水簾式種鵝舍，全場種鵝在養數約2萬隻，年產雛鵝約50萬到60萬隻、成鵝約20萬隻，養殖規模在國內首屈一指。

臺灣年產500萬隻肉鵝，雲林佔全台肉鵝產量之冠，其中芳源更佔十分之一，2000年之後也多次成為國宴料理。2005年他開發「神農牧草鵝」品牌真空包裝生鮮與熟食，還曾外銷日本，品質獲肯定；國內餐廳如香格里拉、臺中晶華酒店、福華飯店等都曾採購他的生鮮鵝肉。

鵝肉擁有極高的營養價值。吳祥斌表示，「中國鵝」雄鵝與丹麥「白羅曼」雌鵝配種的肉鵝經100天飼養，肉質鮮美，口感不輸牛排，只是年輕人不習慣吃鵝肉。他進一步推出去骨鵝肉，設計小包裝薰茶鵝、鹽水鵝、鵝賞等多樣口味及即食品，以迎合現代人對養生與方便的訴求。

「以前雞胸肉沒人吃的，現在變成健身和養生的最愛！」他說，「神農牧草鵝」也計畫進軍超商通路，讓鵝肉飲食更為普及，更具價值。