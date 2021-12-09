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嘉義市明年公告土地現值出爐 金豐成銀樓區段蟬聯地王
嘉義市2022年公告土地現值及公告地價出爐，經嘉義市地價及標準地價評議委員會評議通過，公告土地現值平均微調1.69％，「地王」仍由金豐成銀樓區段蟬聯，每坪約102萬元，與去年相同，預計明年元月1日公告。
市府表示，2022年公告地價平均調幅為0.55％，公告地價自2018年起改為每2年調整1次，配合各商圈、發展區位轉移，對部分地區也予以適度調降，另外經財稅單位粗估，每戶稅額增加2000元以上者，不到2％，影響甚微，兼顧公平及民眾負擔。
市府進一步說明，今年調整主要衡酌於各區及毗鄰縣市地價之均衡、社會經濟狀況、嘉市財政需要及民眾賦稅能力等因素後，明年公告地價及公告現值僅微幅調升，以減輕民眾負擔。整體而言，嘉義市受重大公共建設開闢及整體開發區等影響，如湖子內區段徵收區漲幅4.23％，係因區內公共設施完善，居住環境品質提升，且都市計劃管制條件佳，吸引投資商進駐，其調漲幅度相對較高。另對於發展較成熟區域，調幅則較為緩和。
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