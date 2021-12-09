十年有成！周昭陽用農廢物種洋菇 獲選雲縣菁英農民

從門外漢投入洋菇種植10多年的周昭陽，利用回收稻草、菜渣發酵等方法，研發培養土種菇，每年處理消化達達400公頃稻草、3000噸蔬果菜渣，不僅幫助農廢物去化，也達零廢棄，為農業循環經濟找到新出路，努力有成獲選111年度雲林縣十大菁英農民，虎尾鎮農會總幹事蔡武吉今到周家貼紅榜祝賀，大讚周的用心是實至名歸。

「老師說地球暖化變嚴重了，人類無法節能減碳的話，地球很快就不行了…」周昭陽回憶剛投入種植初期，某日與兒子聊天時的對話，有感當時仍有許多農民會燒稻草帶來空汙，於是興起回收稻草念頭。

周昭陽說，起初回收稻草整理後是轉賣給養牛場或菇農，不過收購人也擔心內含農藥雜質而卻步，加上國內養牛業者較少用稻草做飼料，導致嚴重滯銷，當下更堅定要找到方法消化稻草。

「萬事起頭難」周昭陽說，成功的方法很多種，但總得經過無數次失敗的試驗才有結果，他不諱言曾因此賠掉資金，幸好求助農業試驗所菇類研究室後，獲多位教授全力指導，菇場逐漸步上軌道。

周昭陽分享，他把蔬果殘渣從果菜市場載回後，與稻草一起打碎，放置室內發酵，再將洋菇菌種加入發酵後的堆肥，等長滿菌絲後鋪上重複使用的覆土介質，洋菇就在此生長，採收後菇床上稻草堆肥與覆土會再處理過，轉變成下一批覆土循環使用。