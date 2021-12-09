黃偉哲行銷台南6家庇護工場年菜 美味又溫暖弱勢的心

農曆春節將近，台南市勞工局協助媒合庇護工場與農會超市，推出年菜組合預購，今天官田區農會舉辦行銷活動，市長黃偉哲到場化身大廚協助行銷，呼籲大家踴躍購買庇護工廠的年菜組合，過年吃好菜，又能幫助弱勢，讓新的一年更有意義。

台南市6家庇護工場推出年菜及好禮預購，搭配振興五倍券最高加碼50%優惠，市長黃偉哲擔任代言人現場製作「賀呷刈包」，這組合由三家庇護工場的產品結合，菩提澄園的刈包、喜憨兒的熱銷岩燒客家豬肉及蓮心園的鮮脆美生菜，歡迎社會大眾力挺庇護工場，踴躍訂購。

勞工局輔導庇護工場經營2020年雖受疫情影響仍積極行銷創下超過5千萬佳績，雖然原物料上漲，但庇護工場年菜及產品都不漲價，希望農曆年的檔期業績再開紅盤。

今年年菜組合由喜憨兒台南場製作、搭配展翼新研發的堅果塔、蓮心園的鮮脆美生菜，以及由吉茂印製過年手工紅包袋等，讓團圓飯輕鬆準備，從年菜、到飯後甜點以及年節紅包，應有盡有一次購足。

市長黃偉哲邀請大家一起踴躍購買庇護工廠的年節應景產品，也感謝很多企業都幫忙，包括阿霞飯店，和社福團體合作，做出這桌CP值這麼高的年菜，「吃美味的年菜，又能做公益，溫暖弱勢兒的心」，一舉數得，何樂而不為。

今天在官田農會超市前廣場展示的年菜有喜憨兒基金會庇護工場與南市知名「錦霞樓」公益合作及漢典食品的技術教導，推出豐盛的年菜組合，包括雞湯鍋滷肉等，另有兩款素食組合，年菜組優惠價2888元，預定到2022年1月7日止。

另外展翼烘焙庇護工場新推出焦糖堅果塔、手工餅乾，蓮心園庇護農藝工廠則有綜合生菜、無毒米及蛋捲等，吉茂庇護工場則推出紅包袋、客製化年曆、月曆等，菩提澄園則有蔬食簡餐饅頭。

勞工局長王鑫基指出，為了幫庇護工廠開闢通路，特別與農會超市合作，也ｅ鼓勵企業及工會訂購並幫忙宣傳，除年菜外，應景的月曆、年曆、紅包袋，年節送禮的產品等，應有盡有，詳細情況可上勞工局網站查詢，或專線:06-2991111轉8459陳小姐，以及各家庇護工場。