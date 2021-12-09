阿里山林鐵眠月線整修 111年1/17到4/30封閉

阿里山林鐵眠月線登山人潮絡繹不絕，但失足、摔傷等意外頻傳，林鐵及文資處規劃更換眠月線第8至21號橋梁鐵軌間木板，增加行走安全性，明年1月17日到4月30日眠月線封閉施工。

阿里山林業鐵路及文化資產管理處副處長周恆凱今天接受中央社記者訪問表示，為提升眠月線行走安全性及維護整體景觀，規劃更換、加寬既有木板，增加止滑效果，目前委託規劃設計中。

周恆凱強調，阿里山林鐵眠月線並非一般步道動線，既有橋梁上的木板是為山林巡護工作而設置，已發文給嘉義林區管理處，告知眠月線於明年1月17日至4月30日封閉施工。

嘉義林管處副處長李定忠告訴中央社記者，位於阿里山眠月線內的台灣一葉蘭自然保留區，將配合眠月線施工暫停開放。

李定忠表示，進入眠月線須先上網申請進入台灣一葉蘭自然保留區，每天總量管制申請進入上限500人，民眾出發前60天就可以預約，明年1月申請進入的民眾，已通知他們取消或延後。

嘉義林管處說，相關資訊均可上台灣山林悠遊網、自然保護區域進入申請系統或阿里山國家森林遊樂區臉書粉專查詢。