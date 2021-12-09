爭取補助嘉義生活圈道路計畫 立委促解決交通瓶頸

嘉義市政府向中央提報「嘉義市北新路75號旁12米計畫道路開闢工程」初步審查未通過，上午立委王美惠邀請營建署南工處、市議員張秀華、市議員蔡榮豐、北新里里長吳永豐以及市政府相關單位至現場會勘，營建署允諾盡力協助；立委王美惠表示，該案完成後可形成區域環狀路網，讓嘉義市交通更便利通達，解決當地交通瓶頸。

「生活圈道路」交通系統建設計畫，是由營建署辦理市區道路補助建設，嘉義市政府向中央提報有「嘉義市新生路停五北側10米計劃道路工程」及「嘉義市北新路75號旁12米計畫道路開闢工程」二案；新生路部分立委王美惠協助向中央爭取，獲營建署通過，總經費7千300萬元，中央補助3千400萬元，但北新路這案，初步審查未通過。

營建署南工處處長吳瑞安表示，因第一期工程延宕，第二期工程又為道路之上游工程，原市政府提報計畫未規劃箱涵及地下雨水排水系統，還有車流量的問題需請市府修正，待市府修正完畢，營建署將會盡力協助本案，本案總經費為9千600萬元。

立委王美惠表示，此計畫為許厝庄12米計畫道路的第二期工程，係針對前期延續性案件，完成後可形成區域環狀路網，將道路系統達到引導分流之效，讓嘉義市交通更便利通達，並解決當地交通瓶頸，期盼中央與地方合作，改善市區交通品質，促進地方發展。