聽新聞
test
0:00 / 0:00

爭取補助嘉義生活圈道路計畫 立委促解決交通瓶頸

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導
立委王美惠（中）與相關單位人員於現場會勘。記者李宗祐／翻攝
立委王美惠（中）與相關單位人員於現場會勘。記者李宗祐／翻攝

嘉義市政府向中央提報「嘉義市北新路75號旁12米計畫道路開闢工程」初步審查未通過，上午立委王美惠邀請營建署南工處、市議員張秀華、市議員蔡榮豐、北新里里長吳永豐以及市政府相關單位至現場會勘，營建署允諾盡力協助；立委王美惠表示，該案完成後可形成區域環狀路網，讓嘉義市交通更便利通達，解決當地交通瓶頸。

「生活圈道路」交通系統建設計畫，是由營建署辦理市區道路補助建設，嘉義市政府向中央提報有「嘉義市新生路停五北側10米計劃道路工程」及「嘉義市北新路75號旁12米計畫道路開闢工程」二案；新生路部分立委王美惠協助向中央爭取，獲營建署通過，總經費7千300萬元，中央補助3千400萬元，但北新路這案，初步審查未通過。

營建署南工處處長吳瑞安表示，因第一期工程延宕，第二期工程又為道路之上游工程，原市政府提報計畫未規劃箱涵及地下雨水排水系統，還有車流量的問題需請市府修正，待市府修正完畢，營建署將會盡力協助本案，本案總經費為9千600萬元。

立委王美惠表示，此計畫為許厝庄12米計畫道路的第二期工程，係針對前期延續性案件，完成後可形成區域環狀路網，將道路系統達到引導分流之效，讓嘉義市交通更便利通達，並解決當地交通瓶頸，期盼中央與地方合作，改善市區交通品質，促進地方發展。

嘉義

延伸閱讀

吳釗燮：美關切萊豬公投 不敢相信用公投決定科學的事

綠委推四個不同意貼紙 迎戰公投倒數10天

情侶分手可要回私密影片 立委挺高嘉瑜律師建議修法

高嘉瑜開記者會淚訴受暴過程 2綠委送花、愛的抱抱

相關新聞

嘉市文化路環保夜市導入設計力 將成全台標竿

今天晚間嘉義市長黃敏惠、台灣設計研究院院長張基義、行政院環保署執行祕書謝炳輝等人在文化路夜市以點燈方式發表「環保夜市」示...

王益豐創台灣鯛全魚利用 獲多項國際認證

臺灣鯛達人王益豐生長於偏遠的雲林縣口湖鄉漁村，身為家裡的長子、長孫固然備受寵愛，但他自幼跟著長輩下魚塭，最清楚漁家人的心...

雲林東勢公所大樓老舊破損 明年拆除原地重建

雲林縣東勢鄉公所原辦公大樓服務近50年，建築結構多已老舊不堪，空間也不敷使用，公所獲中央及縣府補助，共將投入1億8000...

總爺「迷漾森林」聖誕點燈 百年綠色隧道與古蹟更浪漫

位在台南麻豆區的總爺藝文中心迎接耶誕佳節的到來，今年以「迷漾森林」概念出發，將百年樟樹綠色隧道浪漫妝點成充滿意境的夜間步...

台南跨年第3波卡司！五堅情全數到齊 還有頑童、高爾宣

今年台南市耶誕跨年系列活動將在本月舉辦3場演唱會，今天市府開記者會公布第3波卡司名單，包括MJ116頑童、高爾宣、鼓鼓呂...

嘉義市明年公告土地現值出爐 金豐成銀樓區段蟬聯地王

嘉義市2022年公告土地現值及公告地價出爐，經嘉義市地價及標準地價評議委員會評議通過，公告土地現值平均微調1.69％，「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。