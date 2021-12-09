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斗南加碼辦抽獎只送大獎 15項好禮等主人抱回

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣斗南鎮公所加碼舉辦消費滿額抽獎活動，鎮長沈暉勛今天進行投票箱封箱儀式。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所加碼舉辦消費滿額抽獎活動，鎮長沈暉勛今天進行投票箱封箱儀式。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府搭配五倍券，推出消費滿額抽獎活動，斗南鎮公所也為振興經濟，加碼推出抽獎活動，明天起至明年1月20日下午5點止，民眾持本月1日至活動截止日在鎮內店家消費累計滿500元發票，即可兌換1張抽獎券，有機會將總價值達30萬元的電動機車、智慧型手機及多項家電禮品抽回家。

斗南鎮長沈暉勛說，疫情時期造成消費市場緊縮，加上物價頻上漲，希望透過抽獎活動，鼓勵民眾多到雲林縣遊玩，停留斗南鎮的店家消費、刺激經濟，達到良性循環。

沈暉勛表示，活動期間從12月10日起到明年1月20日下午5點，民眾持單張滿100元的發票，累計500元就可利用周一到周五上班時間，到公所或各里辦公處兌換1張抽獎券，以此類推（單張發票金額單次最高上限兌換50張）。

沈暉勛指出，投券箱設在斗南鎮公所內，民眾兌換抽獎券後可立刻投箱，若不便前往，也可寄附里辦公處代為投券；另外縣市遊客如無法即時投券，可使用雲端發票並捐贈給雲林縣的社福團體或機構，捐贈發票時務必截圖，以臉書傳至「斗南鎮公所」粉絲專頁，將有專人協助填寫抽獎券及回寄存根聯。

沈暉勛說，此次獎項皆以大獎為主，包括Gogoro XL、iPhone12、50吋液晶電視、節能冰箱及25L微電腦微波爐等豐富獎項，共將抽出15位幸運得主。

斗南鎮公所將於活動結束後，把所有發票贈與雲林縣身心障礙者重建協會希望工場，總幹事卓中信說，疫情當前，大額捐款急遽下降，發票捐贈可幫助協會增加兌獎機率，無論兌中多少金額，都是最實質的幫助。

雲林縣斗南鎮公所振興經濟抽獎活動明天起開跑，消費累計500元發票可換抽獎券1張。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所振興經濟抽獎活動明天起開跑，消費累計500元發票可換抽獎券1張。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所推出振興經濟抽獎活動，獎項有電動機車、智慧型手機及家電用品等多項大獎。記者陳苡葳／攝影
雲林縣斗南鎮公所推出振興經濟抽獎活動，獎項有電動機車、智慧型手機及家電用品等多項大獎。記者陳苡葳／攝影

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