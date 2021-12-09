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酒癮家暴增加助民眾戒酒！嘉縣每人最高4萬元醫療補助

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
近來酒後脫序行為及暴力事件頻傳，衛生局為提升民眾酒癮戒治意願，向衛生福利部爭取酒癮醫療補助費，每人每年最高補助4 萬元。記者魯永明／翻攝
近來酒後脫序行為及暴力事件頻傳，衛生局為提升民眾酒癮戒治意願，向衛生福利部爭取酒癮醫療補助費，每人每年最高補助4 萬元。記者魯永明／翻攝

立委高嘉瑜遭男友家暴，家暴受國人關切；嘉義衛生局統計1月至10月家暴案件經法院裁定，需接受處遇加害人136人次，其中執行戒酒癮治療者49人次，約占36％，顯示酒癮行為與暴力事件有高度密切的關係，已成為不容忽視的社會議題。

近來酒後脫序行為及暴力事件頻傳，衛生局為提升民眾酒癮戒治意願，向衛生福利部爭取酒癮醫療補助費，每人每年最高補助4 萬元，整合轄內朴子醫院、大林慈濟、嘉義長庚及台中榮總灣橋分院等4家醫院，提供醫療戒治服務，呼籲有酒癮戒治需求的民眾，善用資源轉介服務，及早接受治療，回復健康生活。

酒癮民眾可就近至朴子醫院、大林慈濟、嘉義長庚及台中榮總灣橋分院等4家醫院，18鄉鎮衛生所洽詢，填妥飲酒問題個案轉介單及成癮治療知情同意書，衛生局將協助轉介至鄰近醫院，補助項目包含：住院費用及病房費差額；門診、心理、家族等治療都有補助。衛生局長趙紋華說，若周遭親友有酒癮問題，歡迎洽詢衛生所或衛生局酒癮戒治服務諮詢專線（05）3620650。

衛生局 台中榮總 嘉義

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