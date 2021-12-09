台南總爺藝文中心耶誕燈秀 入夜變森林秘境

中央社 / 台南9日電

台南文化局進行總爺藝文中心古蹟活化，配合耶誕節檔期推出燈光秀，將百年樟樹綠色隧道妝點成充滿意境的夜間步道，園區內2棟古蹟也在夜間打燈，展現不同風貌。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，總爺藝文中心今年以「迷漾森林」概念出發，將百年樟樹綠色隧道妝點成充滿意境的夜間步道，大門口入口處則以蚱蜢樂團裝置藝術結合耶誕燈飾，與園區充滿童趣昆蟲、動物圖案的鐵雕藝術燈相互輝映，入夜後的總爺變成引人入勝的迷漾森林。

台南市文化局指出，園區內的百年建築紅樓與廠長宿舍2棟古蹟，也會在這段期間入夜後打燈，讓民眾一睹古蹟不一樣的美麗容顏。

台南市文化局指出，總爺迷漾森林耶誕燈自即日起持續至農曆過年假期，不論是喜歡浪漫的情侶、喜歡趣味的小朋友、喜歡拍照打卡的網美、喜歡藝術文化的文青，都不可錯過這次充滿特色主題的燈光秀。

文化局 台南 古蹟

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