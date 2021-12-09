住宿、日照、長青學苑都有！台南首座銀髮悠活園區啟用

台南市首座銀髮悠活園區今天在安南區開幕啟用，結合老人住宿、日間照顧中心、長青學苑等服務，讓高齡長者能持續社會參與，市長黃偉哲表示，台南很快就會進入超高齡社會，期待該園區成為高齡友善示範新指標，滿足在地長者安居樂活、終生學習及就近使用長照服務的需求。

安南銀髮悠活園區前身為公辦公營的市立仁愛之家，前臨安南醫院，後有6千坪綠地，3年前仁愛之家裁撤後，市府整頓園區設施並進行建物耐震補強，今年委外由門諾社會福利慈善事業基金會經營，即日起開放使用，園區設置和順日間照顧中心、老人住宿及長青學苑，並有圖書交誼室、體適能室、韻律教室供鄰近社區民眾使用。

門諾基金會董事長陳永興指出，園區將開放52間老人住宿單人套房，提供生活可自理的長輩入住，每月住宿費含伙食為1萬5500元，中低收入戶補助30％月費、低收入戶補助50％月費，目前已有10多名長輩登記入住。

和順日間照顧中心則開放服務30名日托長者，提供生活健康服務、自立生活訓練。另外，長青學苑開辦繪畫及桌遊課程，明年預計加開園藝課程，希望讓長者交誼情感和活躍學習的機會。

黃偉哲說，台南市人口老化非常快，現在已進入高齡社會與超高齡社會之間，很快就會邁入超高齡社會，所以期待有更多社會或政府資源幫助年長者，讓年長者過得快樂、舒服與自在，這是努力的目標。