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疫情穩定快過年嫁娶婚事增加 媒人婆：行程擠爆了！

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
疫情穩定，餐廳用餐及外燴恢復，婚嫁增加，媒人婆黃淑晴應接不暇，碰上黃道吉日假日，行程擠爆，雖忙碌，黃淑晴樂在工作。圖／黃淑晴提供
疫情穩定，餐廳用餐及外燴恢復，婚嫁增加，媒人婆黃淑晴應接不暇，碰上黃道吉日假日，行程擠爆，雖忙碌，黃淑晴樂在工作。圖／黃淑晴提供

新冠肺炎本土疫情爆發期間，許多計畫結婚新人將婚禮、婚宴延期或取消，重創結婚相關產業鏈，嘉義縣職業媒人婆黃淑晴收入中斷，比去年疫情還慘，隨著下半年疫情穩定，餐廳用餐及外燴恢復，婚嫁增加，黃淑晴應接不暇，碰上黃道吉日假日，行程擠爆，雖忙碌，黃淑晴樂在工作。

黃淑晴說，去年上半年受疫情影響，10對新人有7對婚禮延期或取消，她變受災戶，為鼓勵新人結婚，她送行李箱，下半年疫情解封，新人又找她；今年本土疫情，新人婚期紛紛延後，處境比去年還慘，只能在家做宅配餐食謀生，直到疫情緩和，餐廳外燴恢復，她又開始忙碌。

為促成媒合適婚男女良好姻緣，黃淑晴去年情人節前，與嘉義縣定古蹟朴子市配天宮，合辦首次傳統拋繡球活動，吸引許多來自各地未婚男女青年報名參加。

快過年了！俗語說，「有錢沒錢娶個老婆好過年」，黃淑晴說，遇到黃道吉日、假日，嫁娶行程特別多，依民俗以往新人不會超過「午時」去提親，因為午時有「誤時」不吉利意涵，現在大多無此禁忌，又工商社會，為節省時間，許多新人訂婚、結婚喜宴合併一起辦。

黃淑晴為方便婚嫁新人及家長辦喜事，提供婚嫁用品、禮俗諮詢等一條龍服務，在朴子市開設「晴姐喜事小屋」，服務項目：講親晟（提親）訂婚、娶媳婦、嫁查某子、嫁娶12禮禮品。

媒人婆黃淑晴為方便婚嫁新人及家長辦喜事，提供婚嫁用品、禮俗諮詢等一條龍服務，在朴子市開設「晴姐喜事小屋」。圖／黃淑晴提供
媒人婆黃淑晴為方便婚嫁新人及家長辦喜事，提供婚嫁用品、禮俗諮詢等一條龍服務，在朴子市開設「晴姐喜事小屋」。圖／黃淑晴提供

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