關懷弱勢新營醫院倪昊白主任及黃建璋社工師獲好人好事

衛生福利部新營醫院復健科主任倪昊白、社工師黃建璋榮獲110年度台南市好人好事代表，由台南市大台南表揚好人好事運動協會舉辦頒獎典禮，致上最深的敬意。

倪昊白醫師2015年5月起擔任新營醫院復健科醫師兼科主任，運用自身專業，引進最新復健醫療技術，例如：增生療法、肌肉骨骼及軟組織超音波導引局部注射等，並完成復健科空間整建，提供病患優質治療空間。

倪醫師也不忘關懷弱勢，除了協助偏鄉急性後期復健之外，於201復健科服務，增加語言治療及推動小兒復健服務，為偏鄉發展遲緩兒童提供早期療育機會，望能實現「使老有所終，幼有所長」的理想，並且於同年榮獲衛生福利部「第3屆優良暨資深典範醫師」閃亮新人獎。

資深社會工作師黃建璋，自2012年起於新營醫院服務逾年，擔任急性病房社工、護理之家社工員、馨盈日照中心業務負責人、關懷社區獨居老人及推廣安寧緩和與器官捐贈宣導，多年來默默行善，關懷新營地區弱勢族群及無依長者，協助貧困弱勢病患家庭經濟、照顧及社會福利等問題，對服務人群不遺餘力！